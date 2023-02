В последние несколько дней между Соединенными Штатами и Китаем разгорается настоящий шпионский скандал. Все из-за гигантского китайского воздушного шара, замеченного над территорией США.

Его присутствие в американском воздушном пространстве вызвало обеспокоенность органов национальной безопасности США и дипломатов, ухудшив и без того напряженные отношения между Вашингтоном и Пекином.

По состоянию на 4 февраля появились сообщения, что таких шаров уже два. Что известно о скандале, позициях США и Китая – далее в материале.

Где был замечен первый воздушный шар?

Сообщения об огромном воздушном шаре начали активно распространяться в СМИ и соцсетях 3 февраля. Однако Соединенные Штаты начали отслеживать его перемещение гораздо раньше.

Как сообщает агентство BBC, США мониторили передвижения шара, когда он еще находился над территорией Канады. А в среду, 1 февраля, его заметили в небе жители американского города Биллингс в штате Монтана, который на севере граничит с Канадой. По словам официальных лиц, он пролетел над Алеутскими островами (Аляска) и через Канаду, чтобы добраться туда.

Сенатор США Роджер Маршалл сообщил, что днем 3 февраля воздушный шар был замечен над его родным штатом Канзас.

I can confirm the Chinese spy ballon is over NE KS. My staff is in contact with law enforcement officials.

I condemn any attempts the Chinese make to spy on Americans. President Biden must protect the sovereignty of the U.S. whether it’s our airspace or the southern border.

— Dr. Roger Marshall (@RogerMarshallMD) February 3, 2023