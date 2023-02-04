Февраль, 04 в 17:32

В последние несколько дней между Соединенными Штатами и Китаем разгорается настоящий шпионский скандал. Все из-за гигантского китайского воздушного шара, замеченного над территорией США.

Его присутствие в американском воздушном пространстве вызвало обеспокоенность органов национальной безопасности США и дипломатов, ухудшив и без того напряженные отношения между Вашингтоном и Пекином.

По состоянию на 4 февраля появились сообщения, что таких шаров уже два. Что известно о скандале, позициях США и Китая – далее в материале.

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Где был замечен первый воздушный шар?

Сообщения об огромном воздушном шаре начали активно распространяться в СМИ и соцсетях 3 февраля. Однако Соединенные Штаты начали отслеживать его перемещение гораздо раньше.

Как сообщает агентство BBC, США мониторили передвижения шара, когда он еще находился над территорией Канады. А в среду, 1 февраля, его заметили в небе жители американского города Биллингс в штате Монтана, который на севере граничит с Канадой. По словам официальных лиц, он пролетел над Алеутскими островами (Аляска) и через Канаду, чтобы добраться туда.

Сенатор США Роджер Маршалл сообщил, что днем 3 февраля воздушный шар был замечен над его родным штатом Канзас.

I can confirm the Chinese spy ballon is over NE KS. My staff is in contact with law enforcement officials. I condemn any attempts the Chinese make to spy on Americans. President Biden must protect the sovereignty of the U.S. whether it’s our airspace or the southern border. — Dr. Roger Marshall (@RogerMarshallMD) February 3, 2023

По данным Пентагона, аэростат летит на высоте около 60 тыс. футов (свыше 18 тыс. метров), в стратосфере. Это примерно на 5,5 тыс. метров выше высоты, на которой летают коммерческие самолеты.

США отслеживают воздушный шар с помощью пилотируемых самолетов, были задействованы многоцелевые истребители F-22 Raptor и самолет радиолокационного обнаружения.

Представители Пентагона сообщили CNN, что воздушный шар может достичь восточного побережья США в районе штата Северная Каролина уже в субботу, 4 февраля, после чего улетит в направлении Атлантического океана. Эти прогнозы основываются на погодной модели американского Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Американский метеоролог Дэн Саттерфилд рассчитал возможный маршрут воздушного шара на основе данных о направлениях ветра в последние дни.

FYI the NOAA HYSPLIT going forward puts the Balloon over TN/SE MO. in the morning. https://t.co/kddIAVQnGG — Dan Satterfield (@wildweatherdan) February 3, 2023

Шар-шпион: что говорят в Пентагоне

Высокопоставленный чиновник Пентагона сообщил журналистам, что с высокой вероятностью речь идет о китайском воздушном шаре-шпионе.

– Мы уверены, что этот высотный аэростат-разведчик принадлежит (КНР, – Ред.). Случаи подобной деятельности наблюдались в последние несколько лет, в частности до прихода к власти этой администрации, — отметил чиновник Пентагона на условиях анонимности, которого цитирует телеканал CNN.

Он добавил, что траектория полета воздушного шара пролегала над “несколькими конфиденциальными объектами”, однако это не представляет значительного риска в плане сбора разведывательной информации. По словам представителя Минобороны США, шар имеет “ограниченную ценность” с точки зрения сбора разведданных. Однако Вашингтон “предпринял шаги для защиты от сбора конфиденциальной информации иностранными разведками”.

Спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сообщил, что воздушный шар “обладает способностью маневрировать” и в пятницу “изменил свой курс”.

Райдер добавил, что Министерство обороны США уже несколько дней наблюдает за объектом.

– Воздушный шар летит на высоте, что значительно превышает коммерческое воздушное движение, и не представляет военной или физической угрозы для людей на земле, – заверил генерал.

Стоит отметить, что в штате Монтана, где был замечен воздушный шар, и в соседних штатах расположены подземные шахты американских межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III и базы стратегических бомбардировщиков. Они могут являться одной из потенциальных целей шпионской деятельности КНР.

Научный сотрудник института Гриффита (Австралия) Питер Лейтон предположил в комментарии CNN, что воздушный шар, вероятно, собирает информацию о системах связи и радарах США.

А полковник ВВС США в отставке, военный аналитик CNN Седрик Лейтон объяснил, что разведывательные данные, собранные аэростатом, могут передаваться Китаю в режиме реального времени через спутниковую связь.

Исследовательница Королевского колледжа Лондона Марина Мирон рассказала агентству BBC, что воздушным шаром гипотетически может управлять оператор на земле в дистанционном режиме. Он мог бы поднимать или опускать аэростат в зависимости от потоков ветра, а также задерживать его над определенными локациями для сбора данных.

It was just confirmed that the Chinese government currently has a spy balloon flying over the US which shut down the air space over Billings yesterday. This is footage from our reporter Travia outside the @KULR NBC studios of the ballon. (1/2) pic.twitter.com/uhjVeLk69C — Bradley Warren (@bradmwarren) February 2, 2023

Второй воздушный шар

В пятницу вечером, 3 февраля, спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сообщил, что замечен еще один китайский воздушный шар-шпион: на этот раз над Латинской Америкой.

– Мы видим сообщения о воздушном шаре, пролетевшем над Латинской Америкой. Мы считаем, что это еще один китайский воздушный шар для наблюдения, – подчеркнул он.

В то же время Райдер не указал точное местонахождение шара. Он заверил, что пока нет признаков его движения в сторону Соединенных Штатов.

BREAKING: A second Chinese surveillance balloon is flying over South America, the Pentagon confirms. https://t.co/rQEl7jAHyk pic.twitter.com/9pJ1kv2Lj1 — ABC News (@ABC) February 4, 2023

Что говорят в Белом доме и отмена визита госсекретаря Блинкена

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер проинформировала, что президент США Джо Байден был впервые проинформирован о шаре во вторник, 31 января. С того момента он регулярно получает информацию от органов нацбезопасности.

Жан-Пьер подчеркнула, что присутствие аэростата в воздушном пространстве США “является явным нарушением нашего суверенитета, а также международного права”.

Члены Конгресса США проинформированы об инциденте, и в американском Сенате (верхней палате Конгресса) планируются слушания на этот счет.

PHOTO: Clearest image of the Chinese spy balloon taken over Missouri by TSchlitt-Photography pic.twitter.com/L0tpUwEgIx — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 3, 2023

Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен отложил предварительно запланированную на эти выходные дипломатическую поездку в Китай из-за ситуации с аэростатом. Это знаменует новый этап напряжения в отношениях между двумя странами.

– Мы уверены, что это китайский аэростат-разведчик… Как только мы обнаружили воздушный шар, правительство США немедленно приняло меры для защиты от сбора конфиденциальной информации. Мы общались с правительством КНР через несколько каналов связи по этому вопросу. Члены моей команды консультировались с нашими партнерами в других агентствах и Конгрессе. Мы также привлекли наших близких союзников и партнеров, чтобы сообщить им о присутствии разведывательного аэростата в нашем воздушном пространстве, — заявил глава Госдепартамента США на пресс-конференции.

Блинкен сообщил главе центральной комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И, что запуск воздушного шара был “безответственным поступком”, “явным нарушением суверенитета США и международного права”. Из-за инцидента принято решение о нецелесообразности поездки в КНР.

– Решение КНР предпринять эти действия накануне моего запланированного визита наносит ущерб предметным обсуждениям, к которым мы были готовы, — заявил Блинкен.

Госсекретарь уточнил, что планирует посетить Пекин, “когда позволят условия”.

Визит Энтони Блинкена в Китай готовился с ноября прошлого года. В повестке дня, среди прочего, должна была быть полномасштабная война РФ против Украины. Это был бы первый визит такого уровня с октября 2018 года.

Метеорологический дирижабль: что говорят в Китае

В пятницу, 3 февраля, Китай признал воздушный шар своей собственностью. В Пекине утверждают, что это “гражданский дирижабль”, который использовался для метеорологических исследований и отклонился от курса “из-за форс-мажорных обстоятельств”.

– Это гражданский дирижабль, используемый для исследовательских, преимущественно метеорологических целей. Под влиянием западных ветров и из-за ограниченных возможностей самостоятельного управления дирижабль сильно отклонился от запланированного курса. Китайская сторона сожалеет о непреднамеренном входе дирижабля в воздушное пространство США в связи с форс-мажорными обстоятельствами, — заявили в МИД Китая.

В ведомстве заверили, что Китай “всегда действует в строгом соответствии с международным правом и уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран”, а потому “никогда не нарушал территорию или воздушное пространство какого-либо суверенного государства”. Кроме того, в МИД утверждают, что “некоторые политики и СМИ в США использовали этот инцидент как повод для нападения и дискредитации Китая”.

В Пекине призывают “уравновешенно” разрешить этот инцидент.

В МИД Китая также отреагировали на решение госсекретаря США Энтони Блинкена отложить свой визит в Пекин, назвав такой шаг “внутренним делом американской стороны”. В ведомстве утверждают, что официально визит не анонсировался.

– Одной из задач дипломатических команд обеих сторон является надлежащее управление двусторонними отношениями и, в частности, взвешенное решение чрезвычайных ситуаций. На самом деле, ни одна сторона никогда не объявляла о визите (Блинкена в КНР, — Ред.), — заявили в ведомстве.

Стоит отметить, что спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер категорически опроверг заявление Пекина о том, что воздушный шар является “гражданским дирижаблем”.

– На самом деле, мы знаем, что это воздушный шар для наблюдения. Он обладает способностью маневрировать, — заявил он, не указав деталей.

Почему шар не сбивают: позиция Пентагона и администрации Байдена

В среду, 1 февраля, министр обороны США Ллойд Остин созвал заседание с участием военного командования. Они обсуждали возможные варианты уничтожения воздушного шара.

В конце концов, Пентагон предоставил президенту США Джо Байдену “настоятельную рекомендацию” не сбивать аэростат ради безопасности людей на земле, которые могут пострадать из-за падения обломков.

– Президент Байден серьезно воспринял эту рекомендацию военных. Президент всегда будет ставить безопасность американского народа на первое место, — заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как объяснил генерал Патрик Райдер, воздушный шар имеет достаточно большие размеры.

– При изучении нашего подхода мы признали, что любая потенциальная площадь падения обломков будет значительной и может потенциально повлечь травмы или смерти среди гражданских лиц или значительный материальный ущерб, — подчеркнул он.

Официальные лица сообщили CNN, что США не исключают возможности сбить воздушный шар, если такой шаг будет признан безопасным. Однако никаких решений пока не принято.

Военное командование США координирует действия с аэрокосмическим агентством NASA, чтобы определить возможную площадь падения обломков.

Источник: NBC News, BBC, CNN, МИД Китая

Фото: Скриншот с YouTube-канала The Guardian