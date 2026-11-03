Президент Владимир Зеленский вместе с украинской командой прибыл с официальным визитом в Берлин. Главными темами переговоров станет дипломатическая координация, усиление украинской системы противовоздушной обороны и поддержка энергетического сектора Украины.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

Зеленский прибыл с визитом в Берлин

В рамках рабочей поездки в Германию Владимир Зеленский проведет ряд высокопоставленных встреч с руководством страны.

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В частности, запланированы переговоры с федеральным канцлером Фридрихом Мерцом, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом Бундестага Юлией Клекнер.

Президент Украины также примет участие в Берлинской конференции по безопасности.

Зеленский подчеркнул, что главный фокус визита сосредоточен на дипломатической координации накануне важных международных встреч, а также на практическом укреплении защиты украинских городов и инфраструктуры.

— Самое главное – наша дипломатическая координация: важные встречи впереди, укрепление ПВО и поддержка нашей энергетики. Именно это будет приоритетом сегодняшних переговоров, — подчеркнул президент Украины.

Кроме того, Зеленский отметил важность совместной работы по защите международного правопорядка и выразил благодарность немецкой стороне за последовательную помощь.

— Мы все заинтересованы в безопасности, стабильности и защите международного порядка, основанного на правилах. И должны работать вместе, чтобы эти принципы воплощались в конкретные решения и действия. Спасибо Германии за готовность поддерживать нашу защиту жизни и очень серьезную совместную работу, — заявил Зеленский.

Недавно специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Украина и Россия должны провести новый раунд переговоров на рабочем уровне 10-11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

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