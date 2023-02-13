РФ — это главная угроза, а противостояние будет длительным — министр обороны Норвегии

Февраль, 13 в 17:51

В разведке Норвегии считают, что Российская Федерация, начавшая полномасштабную войну против Украины, стала главной угрозой безопасности этой страны и всей Европы, а противостояние с Западом будет длительным.

Об этом заявил министр обороны Бьорн Арильд Грамм, ссылаясь на полученную правительством ежегодную оценку угроз от трех служб безопасности Норвегии.

Издание Associated Press сообщает, что заместитель главы Службы внешней разведки Норвегии Ларс Нордрум заявил, что нефтегазовые установки Норвегии могут стать мишенью российского саботажа.

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– Норвегия сейчас является важнейшим поставщиком энергии для Европы после того, как Россия прекратила экспорт газа на Запад, – сказал Нордрум.

В то же время глава Управления национальной безопасности Софи Нистрем предупредила, что вся Европа пострадает, если будут поражены норвежские газовые и нефтяные установки.

Но Служба внутренней безопасности оценила, что маловероятно, что Россия проведет какую-то диверсионную операцию на норвежской земле в течение этого года.