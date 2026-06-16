Запасы нефти в США продолжают сокращаться и уже опустились до уровня, который страна не видела с начала 1980-х годов.

Ситуация заставляет волноваться участников энергетического рынка, ведь стратегические резервы считаются своеобразной “подушкой безопасности” на случай чрезвычайных ситуаций или резких перебоев с снабжением топливом.

Какие запасы нефти в США в 2026 году и что происходит на рынке “черного золота”, читайте в нашем материале.

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Почему упали запасы нефти в США

По последним данным Министерства энергетики США, которые опубликовало издание Reuters, объем нефти в Стратегическом нефтяном резерве составляет 340,3 млн баррелей. Это самый низкий показатель с 1983 года.

Только за последний период объем нефти в государственном резерве сократился на 8,9 млн баррелей. Это стало одним из самых больших снижений за всю историю наблюдений.

Причиной такого сокращения стала правительственная программа, в рамках которой компаниям предоставляют нефть из стратегических запасов во временное использование. В общей сложности речь идет о 172 млн баррелях. Такой шаг Вашингтон объясняет желанием сдержать рост цен на топливо, которое в последние месяцы существенно подорожало.

В то же время компании, получающие нефть из резерва, должны вернуть ее позже. Причем возвращается не только взятый объем, но и дополнительное количество нефти, являющейся своеобразной платой за пользование.

Что с запасами нефти в США из-за войны с Ираном

Дополнительное давление на рынок оказала война в Иране. Из-за перебоев со снабжением на мировом рынке, вырос спрос на американскую нефть. Нефтеперерабатывающие заводы увеличили закупки сырья, а экспорт из США возрос.

В результате запасы сырой нефти в США начали быстро сокращаться не только в государственном резерве, но и в коммерческих хранилищах.

За время войны в Иране общий объем запасов, включая коммерческие резервы и стратегический фонд, снизился почти на 80 млн баррелей. Совокупные США запасы нефти сейчас находятся на самом низком уровне с 2023 года.

Запасы нефти в США приблизились к критическим уровням

Особое внимание аналитики обращают на ситуацию в Кушинге. Это главный нефтяной хаб США в Оклахоме. Именно здесь формируется базовая цена американской нефти марки WTI.

Пока запасы в хранилищах Кушинга сократились до 21,6 млн баррелей. Это уже близко к минимальному уровню, необходимому для нормальной работы инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что дальнейшее сокращение может усилить опасения по поводу дефицита предложения и повлиять на цены на нефть на внутреннем рынке США.

Споры вокруг стратегического нефтяного резерва

Тема использования стратегических запасов нефти уже не раз становилась предметом политических споров в США.

В частности, в ходе президентства Джо Байдена из резерва было продано 180 млн баррелей нефти. Это стало величайшим в истории высвобождения ресурсов из Стратегического нефтяного резерва после начала полномасштабной войны России против Украины.

Тогда часть республиканцев заявляла, что масштабная продажа могла использоваться как политический инструмент и даже навредить системе подземных соляных хранилищ, где хранится нефть. В Белом доме эти обвинения отвергали.

Сегодня запасы нефти в резерве США уже опустились ниже уровня, который фиксировался даже при наибольшем сокращении резервов при предыдущей администрации.

Какие запасы нефти в США сейчас и что будет дальше

Несмотря на снижение резервов, американские власти подчеркивают, что действующая система позволяет поддерживать стабильность на рынке без дополнительных расходов для налогоплательщиков.

Поскольку компании обязаны вернуть ссудную нефть вместе с дополнительными объемами, резерв в перспективе должен пополниться.

Впрочем, дальнейшая ситуация будет в значительной степени зависеть от спроса на американскую нефть, темпов экспорта и развития событий на мировом энергетическом рынке.

Если спрос будет оставаться высоким, а поставки из других регионов мира будут малы, запасы нефти в США в 2026 году будут и дальше находиться под давлением.

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