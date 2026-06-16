Водители, которые занимают парковочные места отведенные для людей с инвалидностью, могут понести наказание.

Какой штраф за парковку на месте для людей с инвалидностью в 2026 году – читайте в материале Фактов ICTV.

Кто может парковаться на месте для людей с инвалидностью

Водители с инвалидностью или те водители, которые перевозят людей с инвалидностью, имеют право на парковку, остановку или стоянку транспортных средств на специально отведенных для этого паркоместах.

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В то же время на транспортном средстве обязательно должны присутствовать опознавательные знаки Водитель с инвалидностью или соответствующие документы, подтверждающие статус инвалидности у водителя или пассажира.

Напоминаем, что на паркоместах, предназначенных для лиц с инвалидностью, запрещено:

останавливаться или оставлять транспортное средство на стоянке, если на это нет законного права;

препятствовать доступу к таким местам или мешать парковке автомобилей, которые имеют на это право;

использовать знак Водитель с инвалидностью на авто, если нет законных оснований для его применения.

Какой штраф за парковку на месте водителей с инвалидностью

Юристы Бесплатной правовой помощи отметили, что в Украине остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, где разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью (кроме случаев вынужденной стоянки), влекут за собой наложение штрафа от шестидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 1020 грн до 1700 грн.

При повторном нарушении штрафные санкции могут быть удвоены. Об этом говорится в статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Однако 25 июня 2025 года Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, которым предлагалось увеличить штрафы и ввести новые требования для парковки на специально отведенных местах.

В частности документом предлагалось:

увеличить штраф за незаконную парковку на местах для людей с инвалидностью возрастет до 5 100 грн;

установить обязательный опознавательный знак Водитель с инвалидностью и QR-код на авто для водителей с инвалидностью или тех, кто их перевозит;

и QR-код на авто для водителей с инвалидностью или тех, кто их перевозит; ввести ответственность за парковку без надлежащего знака и QR-кода.

Штраф за инвалидное место может накладываться в случае создания препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят лиц с инвалидностью, при остановке или стоянке управляемых ими транспортных средств. Или за неправомерное использование на транспортном средстве опознавательного знака Водитель с инвалидностью.

Верховная Рада законопроект не поддержала, а позже документ был снят с рассмотрения.

Инициатива предусматривала увеличение штрафа до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, вплоть до 5 100 грн. Также предлагалось ввести подтверждение права на такие паркоместа с помощью специального знака и QR-идентификатора.

Источник: Министерство внутренних дел Украины

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