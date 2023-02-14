Февраль, 14 в 10:21

Утром 14 февраля с двух белорусских аэродромов взлетели истребители.

Сразу после этого во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

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Обновлено в 10:21. Из Беларуси на территорию Украины залетели два дрона-разведчика.

По данным мониторинговых каналов, один следует в сторону Винницкой области, другой – в сторону Полтавы.

Обновлено в 09:56. По информации украинского журналиста Андрея Цаплиенко, с территории Беларуси в воздушное пространство Украины залетел дрон-разведчик.

БПЛА находится на высоте 4 км.

Напомним, что масштабную воздушную тревогу в Украине объявили, как только белорусская мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила, что в Мачулищах в 08:50 в небо поднялся самолет дальнего авиационного обнаружения и управления А-50У Воздушно-космических сил РФ.

А еще через 14 минут – МиГ-31К.

С аэродрома Барановичи в девять утра взлетел истребитель сопровождения.

Потом мониторинговые каналы заявили, что Россия могла сымитировать взлет МиГ-31К с Белоруссии, потому что истребитель исчез с радаров, а в воздушном пространстве Белоруссии фиксировались только А-50 и истребитель Су-30.

Однако впоследствии МиГ-31К на радарах появился снова.

Полномасштабная война в Украине длится уже 356-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Беларускі Гаюн, Андрей Цаплиенко

Фото: Милитарный