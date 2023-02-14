Не стоит сбрасывать со счетов, но сейчас признаков нет: Милли о повторном нападении РФ на Киев
Глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил, что пока не видит признаков того, что Россия снова нападет на Киев.
Об этом он сказал на совместном брифинге с министром обороны США Ллойдом Остином в Брюсселе, где проходит заседание в формате Рамштайн-9.
— Что касается Киева, я не буду говорить, какие данные разведки у нас есть или нет. Я просто скажу, что прямо сейчас всегда есть потенциальная угроза, очевидно, что есть угрозы с воздуха, угрозы ракетных атак, Киев – столица, и это – значительный объект войны.
Никогда не сбрасывайте со счетов возможности россиян атаковать Киев. Но сейчас я не вижу никаких значимых для этого признаков, — сказал Милли.
Относительно ситуации на поле боя генерал отметил, что линия фронта “достаточно стабильна, даже когда идут бои”.
— Большинство из движений – это вперед и назад, в основном вокруг Бахмута. Украинцы удерживают, они борются в обороне, россияне, преимущественно группа Вагнера, атакуют. Я бы охарактеризовал это как бой на истощение с очень большими потерями, особенно с российской стороны.
Это прямые атаки, волны атак, много артиллерии с очень высоким уровнем потерь в этом конкретном районе. Как долго это продлится – достаточно сложно сказать, — описал он ситуацию.
Но, по мнению Милли, это будет продолжаться, ведь он считает, что “украинцы будут продолжать бороться”.
По его словам, США уделяют этому бою особое внимание и делают все, чтобы гарантировать, что у украинцев есть все возможности для защиты.