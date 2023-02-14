Не стоит сбрасывать со счетов, но сейчас признаков нет: Милли о повторном нападении РФ на Киев

Февраль, 14 в 18:08

Глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил, что пока не видит признаков того, что Россия снова нападет на Киев.

Об этом он сказал на совместном брифинге с министром обороны США Ллойдом Остином в Брюсселе, где проходит заседание в формате Рамштайн-9.

— Что касается Киева, я не буду говорить, какие данные разведки у нас есть или нет. Я просто скажу, что прямо сейчас всегда есть потенциальная угроза, очевидно, что есть угрозы с воздуха, угрозы ракетных атак, Киев – столица, и это – значительный объект войны. Никогда не сбрасывайте со счетов возможности россиян атаковать Киев. Но сейчас я не вижу никаких значимых для этого признаков, — сказал Милли.

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Относительно ситуации на поле боя генерал отметил, что линия фронта “достаточно стабильна, даже когда идут бои”.

— Большинство из движений – это вперед и назад, в основном вокруг Бахмута. Украинцы удерживают, они борются в обороне, россияне, преимущественно группа Вагнера, атакуют. Я бы охарактеризовал это как бой на истощение с очень большими потерями, особенно с российской стороны. Это прямые атаки, волны атак, много артиллерии с очень высоким уровнем потерь в этом конкретном районе. Как долго это продлится – достаточно сложно сказать, — описал он ситуацию.

Но, по мнению Милли, это будет продолжаться, ведь он считает, что “украинцы будут продолжать бороться”.

По его словам, США уделяют этому бою особое внимание и делают все, чтобы гарантировать, что у украинцев есть все возможности для защиты.