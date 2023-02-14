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Путин не готовится к миру, в НАТО обсудят помощь Молдове и Грузии — Столтенберг

Валентина Чорна, редактор ленты
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Министры обороны НАТО обсудят помощь Молдове и Грузии.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.

По его словам, полномасштабное вторжение России на территорию Украины стало уроком для НАТО.

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— Сейчас НАТО работает над тем, как усилить поддержку этим странам, связанную с кибернетикой, кризисным управлением и безопасной связью. Я думаю, что один из уроков, который мы уже извлекли из войны в Украине – это важность предоставления своевременной поддержки партнерам. Как важно было поддержать Украину до вторжения, так же важно поддержать других партнеров, уязвимых к российскому вмешательству, — отметил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что пока нет признаков того, что российский диктатор Владимир Путин готовится к миру. Глава Кремля наоборот готовится к новой войне, новым наступлениям и атакам.

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