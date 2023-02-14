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В результате землетрясения в Турции погибли пятеро украинцев — МИД

Валентина Чорна, редактор ленты
землетрус у Туреччині 6 лютого 2023
Фото: Getty Images

В результате разрушительного землетрясения на юге Турции погибли пятеро украинцев. МИД принимает меры по подготовке репатриации их тел.

Об этом сообщил спикер украинского ведомства Олег Николенко.

— Украинские дипломаты продолжают помогать украинцам на юге Турции. В зону стихийного бедствия отправляется вторая группа консулов, чтобы на месте координировать поиски пропавших граждан, оказывать содействие пострадавшим и обеспечить эвакуацию украинцев в другие турецкие регионы и Украину, — написал он.

По словам Николенко, всего удалось разыскать 136 граждан и эвакуировать 37. Из-под завалов спасены 10 украинцев.

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— Семь считаются пропавшими, их поиски продолжаются (двое могут быть под завалами, к поиску привлечены наши подразделения ГСЧС). Один человек госпитализирован, его состояние стабильное. В ближайшее время дипломаты планируют эвакуировать из пострадавшего южного региона 22 украинских граждан, — сообщил представитель МИД.

Ранее мы писали, что под завалами, которые образовались в результате землетрясения в Турции, погибли женщина с двумя детьми из Запорожья.

Они переехали к родственникам в город Антакья провинции Хатай несколько месяцев назад.

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