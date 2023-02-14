Среди погибших от землетрясения в Турции – женщина с двумя детьми из Запорожья
Под завалами, образовавшимися в результате землетрясения в Турции, погибли 46-летняя запорожанка Юлия Петрова и двое ее сыновей – десятилетний Захар и пятилетний Матвей.
Об этом отец Юлии – Сергей Петров, – рассказал в комментарии СМИ.
– С 6 февраля, когда произошло землетрясение, они перестали выходить на связь. Но вчера вечером нам подтвердили, что их тела нашли под завалами, – цитирует издания Петрова Суспільне.
Сергей добавил, что его дочь вместе с сыновьями переехала к родственникам в город Антакья провинции Хатай несколько месяцев назад.
Он рассказал, что муж Юлии – военнослужащий. Он лечился от ранения в Запорожье, после чего хотел поехать в Турцию, чтобы помочь искать жену и детей.
Напомним, в результате землетрясений в Сирии и Турции погибли более 36 тысяч человек.