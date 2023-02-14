Февраль, 14 в 15:00

Под завалами, образовавшимися в результате землетрясения в Турции, погибли 46-летняя запорожанка Юлия Петрова и двое ее сыновей – десятилетний Захар и пятилетний Матвей.

Об этом отец Юлии – Сергей Петров, – рассказал в комментарии СМИ.

– С 6 февраля, когда произошло землетрясение, они перестали выходить на связь. Но вчера вечером нам подтвердили, что их тела нашли под завалами, – цитирует издания Петрова Суспільне.

Сергей добавил, что его дочь вместе с сыновьями переехала к родственникам в город Антакья провинции Хатай несколько месяцев назад.

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Он рассказал, что муж Юлии – военнослужащий. Он лечился от ранения в Запорожье, после чего хотел поехать в Турцию, чтобы помочь искать жену и детей.

Напомним, в результате землетрясений в Сирии и Турции погибли более 36 тысяч человек.