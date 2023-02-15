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Украина имеет реальные шансы перехватить инициативу на поле боя — Остин

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у Украины “реально хорошие шансы” перехватить инициативу на поле боя.

Об этом он сказал СМИ после встречи с министрами обороны НАТО в Брюсселе.

— Я думаю, что у них (украинцев, — Ред.) будут хорошие шансы сделать достаточно значительное изменение на поле боя и закрепить инициативу. И иметь возможность использовать эту инициативу в будущем, – сказал он.

Остин добавил, что под каждую переданную систему вооружений от НАТО будут проводиться соответствующие учения.

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– Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить возможности, а не только платформу, – заметил глава Минобороны США.

14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась девятая встреча в формате Рамштайн. В ней приняли участие министры обороны из более чем 50 стран мира.

По итогам встречи на брифинге Ллойд Остин сказал, что США ожидают, что украинская армия перейдет в контрнаступление весной 2023 года.

По его словам, именно поэтому все партнеры по Рамштайну настойчиво работают над тем, чтобы у Украины было все необходимое оружие: бронетехника, средства огневого поражения и тому подобное.

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Источник: The Guardian
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