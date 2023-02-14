Февраль, 14 в 18:17

Соединенные Штаты ожидают, что украинская армия перейдет в контрнаступление весной 2023 года.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам девятой встречи Контактной группы по обороне Украины (в формате Рамштайн).

– Что Украина хочет сделать при первой же возможности – это устроить или создать импульс, а также создать условия на поле боя, которые и дальше будут в ее пользу. Поэтому мы ожидаем, что весной они осуществят наступление, — подчеркнул Остин.

Сейчас смотрят

По словам главы Пентагона, именно поэтому все партнеры по Рамштайну настойчиво работают над тем, чтобы у Украины было все необходимое оружие: бронетехника, средства огневого поражения и прочее.

– Мы убеждены, что будет окно возможностей для украинцев перенять инициативу и продолжить создавать правильные условия на поле боя, – добавил глава Пентагона.

Остин уточнил, что Россия отправляет большое количество новых солдат на фронт в Украину. Однако они плохо оснащены и плохо обучены, и из-за этого несут значительные потери.

Остин напомнил, что на следующей неделе мир ожидает “мрачная веха” – годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. Он добавил, что это был “год трагедии и террора”.

Глава Пентагона отметил, что Контактная группа по обороне Украины будет поддерживать нашу страну в долгосрочной перспективе. Работа группы символизирует отказ от “видения мира с позиции Владимира Путина как мира хаоса”.

Остин также сообщил, что приоритетом для него и союзников является обеспечение того, чтобы западное вооружение, получаемое Украиной, использовалось “по назначению”.

Источник: Министерство обороны США