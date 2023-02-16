В десятом пакете санкций не будет ограничений по атомной отрасли России — Politico

Февраль, 16 в 21:11

Еврокомиссия не будет включать в новый санкционный пакет ограничения против российской атомной отрасли и ее представителей.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на троих дипломатов.

Сначала Еврокомиссия сообщила странам ЕС, что попытается разработать санкции, направленные против гражданского ядерного сектора России. Но источники отметили, что этот план провалился.

Сейчас смотрят

Еще перед встречей лидеров ЕС на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал их ввести санкции против российской ядерной энергетической компании Росатом.

Венгрия долгое время выступала против санкций в отношении российской атомной отрасли и была готова применить право вето.

В результате ЕС отказался от этой идеи. Затем в Брюсселе рассматривали возможность введения санкций против отдельных представителей Росатома и ряда других компаний, но, в конце концов, было решено не делать этого.

Опасения по поводу санкций против атомной отрасли были не только у Будапешта. Ранее на этой неделе представители правительства Франции также отметили необходимость действовать с осторожностью в отношении санкций против российской атомной отрасли, поскольку “многие АЭС используют российское ядерное топливо”.

Сегодня днем СМИ сообщили, что послы стран ЕС не согласовали десятый пакет санкций против России. Причиной этого стали ограничения по поводу российской резины.

Еврокомиссия предлагает ввести санкции на импорт резины, однако Италия и Германия выступили против, а Польша – поддержала.