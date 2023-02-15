Польша и еще четыре страны укомплектовали батальон танков Leopard 2 для Украины

Февраль, 15 в 18:01

Польша, Норвегия, Канада и Испания уже укомплектовали батальон танков Leopard 2A4 для Украины. Также к коалиции присоединилась Финляндия.

Об этом заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, пишет Dziennik Gazeta Prawna.

— Мы завершили батальон танков Leopard 2A4, это была задача, которую я ставил перед собой, и она выполнена. До 14 танков Leopard, которые передаст Польша, присоединились Норвегия (8 танков), Канада (4 танка), Испания (4-6 танков). Финляндия также будет участвовать в этом проекте как донор танков для поддержки бронетанкового батальона, — сказал он после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Блащак отметил, что в Польше продолжается подготовка украинских экипажей на танках Leopard 2 также с участием инструкторов из Канады и Норвегии.

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