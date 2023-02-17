Украина не сможет обрести мир, пока не победит Россию – Макрон

Февраль, 17 в 17:16

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина не обретет мир, пока не победит Россию.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

– Время переговоров еще не наступило, потому что Россия избрала войну. Россия нацелилась на гражданскую инфраструктуру и совершает военные преступления. Атака России должна провалиться, – сказал Макрон.

Также президент Франции рассказал о наемниках Вагнера, вспомнив, что когда он разговаривал с Путиным в прошлом году, почти поверил что у президента РФ нет ничего общего с Вагнеровцами, но теперь уверен, что они действуют как инструмент мафии для совершения преступлений.

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– Россия обречена на поражение, поскольку своим нападением укрепила государственность Украины как страны. Заставила Финляндию и Швецию подать заявку на вступление в НАТО, а европейские страны больше думать о самообороне, – говорится в сообщении.

Макрон отметил, что нападение России на Украину произошло в тени ядерного оружия, и призвал к диалогу с участием НАТО, Великобритании и США по поводу ядерных особенностей европейского альянса.