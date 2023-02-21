Киев стоит. Он сильный и свободный как никогда — Байден в Варшаве

Февраль, 21 в 18:59

Президент США Джо Байден, выступая в Варшаве, заявил, что Киев стоит, он силен и свободен как никогда.

По словам американского лидера, весь мир столкнулся с испытанием веками, когда Россия вторглась в Украину, а также НАТО и все демократии.

— Год назад мир готовился к падению Киева. Я только что был там и могу сказать, что Киев крепкий. Киев стоит гордо и высоко. А главное – Киев свободен, — сказал Байден.

Он говорит, что вся демократия прошла испытание, когда Россия вторглась в Украину.

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Байден заявил, что союзники Украины не устанут поддерживать Украину в противостоянии российской полномасштабной агрессии, а Киев никогда не будет повержен Москвой.

По словам Байдена, российскому диктатору Владимиру Путину никогда не удастся достичь целей в Украине.

Он подчеркнул, что диктатор, годами отстраивавший империю, никогда не подавит любовь народа к свободе, а жестокость никогда не сломит свободных людей.

Лидер Соединенных Штатов добавил, что Украину никогда не победить России, повторив еще раз слово “никогда”.

20 февраля президент США Джо Байден прибыл с официальным визитом в Киев. Вечером того же дня Байден пересек польскую границу на поезде. После чего самолет с президентом США на борту вылетел из аэропорта возле Жешува в Варшаву.

Скриншот: The Telegraph