Более чем на €140 млн: правительство Швейцарии просит парламент одобрить новую гумпомощь Украине
Швейцарское правительство добивается одобрения парламента на выделение 140 млн франков (€141 млн) дополнительной гуманитарной помощи Украине и Молдове.
Швейцария уже выделила 1,3 млрд франков в поддержку Украины, из которых 1,03 млрд франков в поддержку остановившихся в Швейцарии украинцев.
Сообщается, что продолжение поддержки необходимо для улучшения “уязвимого положения” людей в Украине, где 40% населения зависят от помощи.
— Гуманитарным путем, дипломатическим путем и в целях восстановления мы можем поддержать Украину, — сказал на пресс-конференции глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис.
112 млн франков планируют выделить Украине, а еще 26 млн франков – Молдове.
Предусмотренная помощь включает укрытие для школ, ремонт больниц и энергетической инфраструктуры или небольшие кредиты малым сельскохозяйственным предприятиям. Также могут поддерживаться разминирование, психологическая и социальная поддержка населения.
В начале февраля сообщалось, что Швейцария близка к тому, чтобы пересмотреть свой нейтралитет и разрешить передачу вооружения Украине.
Отмечено, что покупатели швейцарского оружия юридически не имеют права реэкспортировать его, и это ограничение, по словам некоторых представителей оружейной промышленности страны, сейчас вредит торговле.