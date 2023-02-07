Швейцария может пересмотреть свой нейтралитет относительно поставок оружия Украине — СМИ

Февраль, 07 в 9:12

Швейцария близка к тому, чтобы отказаться от нейтралитета и разрешить передачу вооружений Украине.

Об этом пишет Reuters.

Отмечено, что покупатели швейцарского оружия юридически не имеют права реэкспортировать его и это ограничение, по словам некоторых представителей оружейной промышленности страны, сейчас вредит торговле.

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Призывы европейских соседей Швейцарии разрешить такие поставки становятся все громче на фоне усиления российского наступления, из-за чего два парламентских комитета по безопасности рекомендовали смягчить правила.

— Мы хотим быть нейтральными, но мы являемся частью западного мира… Мы не должны иметь право вето, чтобы останавливать других от помощи Украине. Если мы это сделаем, мы поддержим Россию, которая не занимает нейтральную позицию, — сказал Тьерри Буркарт, лидер правоцентристской партии FDP, который подал в правительство предложение разрешить реэкспорт оружия.

Такое мнение разделяет все большее количество жителей страны. По данным недавнего социологического исследования, 55% швейцарцев выступают за снятие запрета на реэкспорт оружия в Украину.

Швейцарский нейтралитет относительно непоставки оружия воюющим странам действует с 1815 года и был закреплен договором 1907 года. В стране действует отдельное эмбарго на продажу оружия Украине и РФ.

Ранее глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что его страна поддерживает идею конфискации замороженных российских активов и использование их для восстановления Украины.