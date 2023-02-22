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Санкции против Лукашенко и его окружения согласованы послами стран ЕС – СМИ

Анастасия Гевко, редактор ленты
Требует проверки
Олександр Лукашенко
Фото: Depositphotos

В среду, 22 февраля, послы стран Евросоюза согласовали продление санкций против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. 

Об этом на своей странице в Twitter сообщил редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк. 

– Послы ЕС согласовали продление на 1 год визовых запретов/замораживание активов для 195 человек и 34 организаций из Беларуси, включая Лукашенко и его ближайшее окружение, – говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что литовские и белорусские активисты нашли цепочку компаний, которые, очевидно, помогали продавать белорусские удобрения в Европу в обход санкций ЕС. 

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