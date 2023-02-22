В Эстонии разрешения на оружие будут выдаваться только гражданам стран ЕС и НАТО

Февраль, 22 в 18:58

Парламент Эстонии Рийгикогу во время заседания принял закон, согласно которому разрешение на оружие в Эстонии в дальнейшем будут выдавать только гражданам государств-членов Европейского Союза и НАТО, имеющим вид на жительство в Эстонии или проживающим в стране на основании права на жительство.

Для других иностранцев разрешения на оружие будут признаны недействительными, а выдача новых разрешений будет прекращена.

Ранее выданные лицензии будут действовать в течение года после вступления в силу закона.

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За это время оружие можно будет сдать, привести часть оружия в неподходящее к стрельбе состояние или принять меры по изменению гражданства.

Как передает издание Delfi, при необходимости оружие и боеприпасы будут изъяты в принудительном порядке.

В октябре 2022 года аналогичный закон приняла Латвия, в декабре – Литва. В этих двух странах Балтии владеть оружием было запрещено только гражданам России и Беларуси — других иностранцев из не входящих в ЕС государств запрет не затронул.