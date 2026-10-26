Главным героем 15 сезона Холостяка стал украинский баскетболист Вячеслав Кравцов.

За внимание и сердце Вячеслава Кравцова соревнуются яркие, самодостаточные и успешные женщины из разных сфер – от профессионального спорта и юриспруденции до инженерии и медицины.

Факты ICTV собрали полное досье на всех героинь проекта Холостяк 15: чем они занимаются, о чем мечтают и почему решили поучаствовать в проекте.

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Татьяна Бевз, 32 года, Киев

Руководитель отдела маркетинга в международной компании, системная, рациональная и прямолинейная, имеет признание в профессиональном сообществе. “Папина дочь”, которая с детства привыкла побеждать благодаря поддержке семьи.

Профессионально занимается картингом, гоняет на спортивных треках Украины и за рубежом, покорила Нюрбургринг и овладевает эндуро.

Несмотря на высокий статус Вячеслава Кравцова в спорте, Татьяна Бевз разглядела в нем обычную простоту и искренность. Убеждена, что у них похожий вайб.

Кристина Горняк, 39 лет, Киев

Частный нотариус с 16-летним опытом и безупречной репутацией. Увлекается танцами и соло-путешествиями. Пережив непростой брак, полностью переоценила жизненные ориентиры, но не отчаялась в настоящих чувствах.

Кристину Горняк вдохновляют мотивированные, амбициозные и дисциплинированные мужчины. Верит, что вместе с Вячеславом они могут создать настоящий power couple.

Дарья Дандик, 24 года, Киев

Дипломированный психиатр, кандидат в мастера спорта по большому теннису и пианистка. Мечтает основать реабилитационный центр для ветеранов.

Дарью Дандик привлекают интеллект, харизма и чувство юмора Вячеслава Кравцова.

Лия Энжел (Анголенко), 26 лет, Одесса

Успешная модель с международным портфолио и сотрудничеством с мировыми глянцами. Увлекается диджеингом, рисованием, французским языком и психологией.

Лия Энжел ищет мужчину, подтверждающего свои намерения поступками, а не словами.

Дарина Заинчуковская, 32 года, Киев

Авто-блогер, коренная киевлянка, имеет КМС по легкой атлетике и мама 8-летней дочери. Прекрасно разбирается в технических аспектах машин и разрушает стереотипы.

— Вячеслав — взрослый мужчина. Разведен и имеет ребенка – один в один, как я. Он ушел в бизнес, а я сама предприниматель. Это значит, что умный. Ну, и он красивый муж! — комментирует свое участие в проекте Дарья Заинчуковская.

Мария Захватова, 31 год, Борисполь

Воздушная гимнастка, владелица студии и двукратная обладательница титула Тренер года. Превратила сложный детский опыт во внутреннюю силу.

— Я одинока и стараюсь найти свою любовь. Вячеслав импонирует мне как мужчина, на которого действительно можно рассчитывать, – делится Мария Захватова.

Любовь Конате, 35 лет, Изяслав

Психолог и психотерапевт в учебе, имеет два высших образования (в частности, окончила академию СБУ и КНУ имени Шевченко). Хорошо разбирается в баскетболе, ведь ее бывший муж — профессиональный баскетболист. Воспитывает дочь.

Оказывается, Любовь Конате знала Вячеслава Кравцова до проекта как спортсмена, а когда узнала, что он стал героем Холостяка, решила узнать его лучше как мужчину.

Елизавета Колношенко, 24 года, Киев

Соучредительница диджитал-агентства по продвижению брендов. Похудела почти на 30 кг, увлекается теннисом, бизнесом и мечтает создать свой ювелирный бренд.

Елизавета Колношенко видит во Вячеславе победителя не только в спорте, но и в жизни с сильным характером и внутренним стержнем.

Анна Мышак, 32 года, Киев

Инженер дронарни и конструктор-модельер. Пережила тяжелую потерю – ее муж, военный медик, ушедший на фронт после выхода из оккупации из Бердянска, погиб на передовой.

Анна Мышак хочет снова поверить в любовь и попытаться открыть свое сердце.

Мария Пейзак, 22 года, Киев

SMM-менеджер, которая вместе с семьей пережила полгода в оккупации в Мелитополе, стала опорой для мамы и младшей сестры.

Вячеслав Кравцов импонирует Марии Пейзак мужской энергией. Разница в возрасте в 17 лет ее не пугает, ведь у ее родителей была такая же история любви.

Екатерина Петренко, 32 года, Киев

PR-менеджер, бывшая профессиональная баскетболистка (КМС, сборные U18 и U20), чья карьера оборвалась из-за травмы. Организовывает события для поддержки семей военнопленных и развивает адаптивный спорт. Воспитывает сына.

– Слава – сочетание силы и покоя. Мне близок его путь в спорте, — рассказывает о Вячеславе Кравцове Екатерине Петренко.

Валерия Полянская, 26 лет, Киев

Менеджер артиста (в частности, Леси Никитюк), в прошлом — гимнастка. Родом из Бахмута, эвакуировала семью в столицу.

Валерия Полянская стремится найти мужчину, для которого семейные ценности — на первом месте, ведь концепция чайлдфри для нее неприемлема.

Елизавета Проценко, 29 лет, Киев

Эксперт по недвижимости (ВИП2 в своей компании), модель и UGC-креатор. Руководствуется принципом: Какой смысл что-то делать, если я в этом не самая лучшая.

Елизавету Проценко привлекают высокие темноволосые мужчины со спортивным бекграундом, горящими своим делом.

Дарья Харитонова, 22 года, Киев

Танцовщица, хореограф и предпринимательница (создала собственный бренд одежды вместе с мамой). Занимается серфингом, теннисом и конным спортом.

Дарья Харитонова хорошо понимает привычки и высокий ритм людей из большого спорта, поэтому уверена, что сможет поддержать Вячеслава Кравцова.

Виктория Хилюк, 26 лет, Киев

Педиатр, искренне любящая своих маленьких пациентов. Увлекается сноубордом, настольным теннисом, фотографией и психологическими триллерами.

Виктория Хилюк ищет ответственного и честного партнера с высоким эмоциональным интеллектом, умеющим слышать без манипуляций.

Источник : СТБ

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