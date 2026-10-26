В Украине заочно сообщили о подозрении российскому коллаборанту и главе оккупационной администрации РФ в Херсонской области Владимиру Сальдо и двум его сообщникам. Они подозреваются в незаконном перемещении украинских детей во время оккупации правобережья Херсона.

Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

Подозрение Сальдо за вывоз украинских детей

Как установило расследование, 7 октября 2022 года Сальдо вместе с приспешниками организовал незаконный вывоз учеников Херсонского профессионального судостроительного лицея в так называемые санатории во временно оккупированном Крыму.

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Следователи выяснили точный маршрут, по которому депортировали этих детей. Выпускников и воспитанников учебного заведения сначала доставляли автобусами в речной порт Херсона.

С порта детей катерами перевозили на левый берег Днепра. Левобережье их ожидал дополнительный автотранспорт, которым подростков вывезли на территорию Крымского полуострова.

Кто помогал Сальдо: детали о сообщниках

Для реализации преступного замысла Сальдо привлек двух местных пособников оккупантов.

Среди них Виктор Логинов — бывший военнослужащий армии РФ, который на момент совершения преступления занимал псевдодолжность “заместителя директора лицея”. Он лично вносил фиктивные данные в учетную документацию учебного заведения для маскировки незаконного перемещения несовершеннолетних.

Также известно, что Сальдо помогал Николай Долженко — преподаватель захваченного в то время лицея. Он непосредственно сопровождал учащихся на протяжении всего маршрута в оккупированный Крым.

Следователи отмечают, что действия фигурантов являются прямым нарушением статьи 49 Конвенции (IV) о защите гражданского населения во время войны, категорически запрещающей принудительное индивидуальное, массовое переселение или депортацию лиц под защитой с оккупированной территории.

На основании собранных доказательств следователи заочно сообщили Владимиру Сальдо, Виктору Логинову и Николаю Долженко о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (Нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Поскольку все трое злоумышленников скрываются на временно оккупированной территории Украины, то сейчас продолжаются комплексные меры по их розыску и привлечению к реальной ответственности.

Стоит отметить, что в рамках другого уголовного производства по материалам СБУ российский коллаборант Херсонской области Владимир Сальдо уже заочно приговорен за государственную измену и коллаборационизм к 15 годам тюремного заключения.

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