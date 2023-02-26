В ЦРУ подтвердили возможность предоставления Китаем летального оружия России

Февраль, 26 в 11:53

Директор ЦРУ Билл Бернс подтвердил возможность того, что Китай предоставит России летальное оружие.

Об этом сообщают CBS News.

– Мы уверены, что руководство Китая рассматривает возможность предоставления летального вооружения, — сказал Бернс.

Он подчеркнул, что Китай еще не принял решение о передаче летальной помощи России, и пролил свет на логику решения администрации Байдена обнародовать эти разведданные.

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– Мы не видим, что окончательное решение принято, и не видим доказательств фактических поставок летального оборудования. И именно поэтому, я думаю, государственный секретарь Блинкен и президент считают необходимым очень четко объяснить, какими будут последствия этого, — отметил директор ЦРУ.

Бернс подчеркнул, что для Си Цзиньпина предоставить такую помощь “было бы очень рискованной и неразумной ставкой”.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай обсуждает возможность предоставления Российской Федерации летальной военной помощи, которую РФ может использовать для продолжения полномасштабной агрессии против Украины.

Позже стало известно, что речь идет о 100 ударных беспилотниках, которые могут быть поставлены уже в апреле.