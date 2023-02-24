Китай може надати Росії ударні безпілотники вже у квітні – ЗМІ

Лютий, 24 в 10:51

Пекін і Москва ведуть переговори про купівлю 100 ударних безпілотників, які можуть бути поставлені вже у квітні.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, російські військові ведуть переговори з Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology про масове виробництво безпілотників-камікадзе для Росії.

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– Bingo погодилася виготовити й випробувати 100 прототипів безпілотників ZT-180, перед тим як передати їх Міністерству оборони Росії до квітня 2023 року. Військові експерти вважають, що ZT-180 здатний нести боєголовку вагою від 35 до 50 кілограмів, – пише видання.

Конструкція цих БПЛА може бути схожою на конструкцію іранського безпілотника-камікадзе Shaheed 136.

– Bingo планує відправляти в Росію компоненти й технології, щоб РФ могла самостійно виробляти близько 100 безпілотників на місяць, – йдеться у повідомленні.

Журналісти видання припустили, що компанії, підконтрольні армії Китаю, могли планувати постачання в Росію запасних частин для винищувачів СУ-27 та інших літаків.

Для цього було розроблено процедури підробки документів, щоб видати, нібито Китай відправляє запасні деталі для цивільної авіації.

Водночас Міністерство закордонних справ КНР відкидає усі підозри про підтримку Росії у війні проти України.

Нагадаємо, кілька днів тому держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Китай наближається до межі, щоб надати Росії летальне озброєння.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, якщо Пекін вирішить підтримати Росію у її повномасштабній агресії проти України, спалахне світова війна.

Тим часом лідер Китаю Сі Цзіньпін планує у найближчі місяці відвідати Москву для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерело: Der Spiegel