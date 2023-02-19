Китай може надати РФ летальну військову допомогу, США мають докази – Блінкен
Китай обговорює можливість надання Російській Федерації летальної військової допомоги, яку РФ може використати для продовження повномасштабної агресії проти України.
Інформацію про це в інтерв’ю американському телеканалу підтвердив державний секретар США Ентоні Блінкен.
За його словами, Китай тривалий час підтримував Росію – йдеться не лише про політичну складову, а й економічну, зокрема, шляхом надання нелетального обладнання.
– І ми серйозно стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки Росії агресії проти України. Я чітко заявив, що це призведе до серйозних наслідків, зокрема, в наших відносинах. Про це говорив і президент Байден під час кількох зустрічей із Сі Цзіньпіном, – розповів Блінкен.
Державний секретар США розкритикував позицію Пекіна щодо російського вторгнення в Україну, сказавши, що КНР намагається всидіти на двох стільцях.
– Публічно Китай позиціонує себе як країну, що прагне миру в Україні. Але непублічно протягом останніх місяців відбувалось постачання нелетальної допомоги Росії. Є інформація, яку планують оприлюднити, згідно з якою Китай серйозно обмірковує постачання летальної допомоги РФ, – зазначив він.
Джерело: NBC