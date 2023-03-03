Март, 03 в 9:14

В Гонконге до утра 3 марта боролись с масштабным пожаром в недостроенном небоскребе в популярном торговом районе города Цим Ша Цуй.

Пожар вспыхнул на строительной площадке поздно вечером 2 марта.

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Загорелось, в частности, строительное оборудование на нескольких этажах здания.

По данным местных СМИ, по меньшей мере два человека пострадали.

Рядом с местом, где вспыхнул пожар, расположен торговый центр, несколько жилых домов, коммерческих зданий и гостиниц.