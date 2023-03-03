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Факты / Світ / Мировые новости

Войну начали против нас: Лаврова высмеяли в Индии после очередной порции абсурда

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
лавров

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова высмеяли во время выступления на конференции в индийском Нью-Дели.

Очередную порцию абсурда Лавров озвучил на панели в рамках Раисинского диалога – это главная индийская конференция по геополитике и геоэкономике.

Российского министра спросили, как полномасштабное вторжение в Украину повлияло не энергоотрасль РФ. И в ответ он не только повторил мантру кремлевского режима, что якобы “Россия ни на кого не нападала”, но и заявил, что именно Москва выступает жертвой войны в Украине.

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– Вы знаете, война, которую мы пытаемся остановить, которая была развязана против нас с помощью украинского народа, безусловно, повлияла на Россию, в том числе и на энергетическую политику… – начал Лавров, после чего присутствующие в зале зрители разразились смехом.

Хотя, судя по выражению лица Лаврова, такая реакция ему не очень понравилась, он продолжил “нести в массы” свои теории заговоров и якобы российской жертвенности.

Напомним, в феврале перед Мюнхенской конференцией по безопасности стало известно, что она состоится без делегации из РФ. Свое решение организаторы аргументировали тем, что не хотят давать трибуну Лаврову для пропаганды.

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