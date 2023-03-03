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Евросоюз передаст Украине 5 700 солнечных панелей

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
сонячні панелі
Фото: Unsplash

Европейский Союз вскоре передаст Украине первую партию солнечных панелей в количестве 5 700 штук.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении на своей странице в Twitter.

— Россия намеренно бьет по украинской энергетической инфраструктуре. Мы работаем с Украиной для восстановления электроснабжения, ремонтируя и восстанавливая поврежденную инфраструктуру. Сейчас я могу объявить, что первая партия солнечных панелей вскоре будет доставлена в Украину, — сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что такое количество способно покрыть 11 тыс. квадратных метров крыш общественных зданий, школ, больниц и пожарных частей.

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— ENEL (крупнейшая итальянская энергетическая компания, — Ред.) жертвует 5 700 панелей Украине. Солнечные панели произведены в Европе, в Катании при поддержке Европейского фонда инноваций, — добавила фон дер Ляйен.

Ожидается, что поставка состоится до лета 2023 года.

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