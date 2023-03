Евросоюз передаст Украине 5 700 солнечных панелей

Европейский Союз вскоре передаст Украине первую партию солнечных панелей в количестве 5 700 штук.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении на своей странице в Twitter.

Она отметила, что такое количество способно покрыть 11 тыс. квадратных метров крыш общественных зданий, школ, больниц и пожарных частей.

I promised to work with Ukraine on renewable energy sources, important for its energy security.

Now we deliver: a first batch of 5 700 solar panels will be sent to Ukraine soon.

Thank you @KadriSimson for working with industry on this — I am confident more donations will come. pic.twitter.com/Q1GBkOiDxo

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 3, 2023