Март, 07 в 23:33

Президент Грузии Саломе Зурабишвили записала видеообращение в котором поддержала протестующих против законопроекта по выявлению “иностранных агентов”.

Свое видеообращение Зурабишвили обнародовала на своей странице в Facebook.

– Обращаюсь к вам, к тем, кто сегодня вечером стоит на Руставели, как я стояла сама много раз. Я рядом с вами, потому что вы представляете свободную Грузию. Страну, которая принадлежит к свободной Европе и никто не сможет ее забрать. Этот закон никому не нужен, он написан под диктовку Москвы, – сказала Зурабишвили во время своего обращения к нации.

Грузинский лидер заявила, что наложит вето на законопроект, который принял парламент в первом чтении 7 марта.

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– С первого же дня я говорила, что наложу вето на этот закон. Обсуждать его подробности не считаю нужным, – подчеркнула Зурабишвили.

Отметим, что грузинский парламент может преодолеть президентское вето, что предусмотрено законами Грузии. Аналогичная ситуация была в прошлом году, когда парламент Грузии преодолел вето Зурабишвили относительно скандального закона о прослушке.

Протесты в Грузии

Во вторник, 7 марта, в Тбилиси возобновились протесты из-за принятия парламентом Грузии в первом чтении проекта закона, который позволит объявить неправительственные организации и ряд медиа “агентами иностранного влияния” (так называемыми иноагентами).

Протест был инициирован грузинской партией Сила народа.

Правоохранительные органы начали жестоко разгонять участников акции, применяя водометы и слезоточивый газ. Со стороны протестующих в полицию начали бросать коктейли Молотова.

Пішли коктейлі молотова, це вже непогано pic.twitter.com/WIxnBsRmE1 — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) March 7, 2023

Впоследствии митингующие на проспекте Руставели сняли железный барьер перед зданием парламента и увезли его в неизвестном направлении, а грузинские спецназовцы покинули территорию. Также было приостановлено применение водометов и слезоточивого газа против митингующих, пишет Rustavi 2.

По данным телеканала, в боях пострадало много людей, но точное их количество неизвестно.

В МВД Грузии из-за протестов выпустили экстренное обращение.

– На территории здания парламента формы протеста участников митинга приобрели крайне ожесточенный характер. Собравшиеся на проспекте Руставели применяли против сотрудников МВД различные предметы, в том числе легковоспламеняющиеся средства. Открытое противостояние с правоохранителями способствует крайней эскалации событий. Во время акции пострадали как участники, так и правоохранители, – говорится в сообщении.

В Министерстве внутренних дел Грузии в очередной раз призвали всех граждан, организаторов и участников акции “прекратить насильственные действия, поддерживать правопорядок и подчиняться законным требованиям полиции”.

Впрочем, сейчас под парламентом скопились участники акции, которые выдвигают требования к законодательному органу государства.

Ближе к 23:30 полиция начала массовые задержания на площади под зданием парламента и оттесняет протестующих от законодательного органа Грузии.

Закон об “иноагентах”

Законопроект, принятый в первом чтении, является аналогом закона, который действует в России последние годы. Проект закона предусматривает возможность правительства предоставлять СМИ и общественным организациям статус “агентов иностранного влияния”, если они получают финансирование из-за рубежа.

Регистрацию “иноагентов” будет реализовывать прокуратура Грузии. При этом наказание также предусмотрено и для физлиц: лишение свободы на срок до пяти лет, когда же для юридические лица могут получить штраф.