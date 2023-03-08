Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Генсек ООН поддержал продолжение Черноморской зерновой инициативы после 18 марта — Зеленский

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський і Антоніу Гутерреш
Фото: Офис президента

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался за продолжение Черноморской зерновой инициативы после 18 марта, когда срок предыдущей договоренности подходит к концу.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве 8 марта после встречи с генсеком ООН.

— Продолжение Черноморской зерновой инициативы после 18 марта критически необходимо для всего мира, — сказал глава государства.

Его мнение полностью поддержал генсек ООН, поэтому отметил важность продолжения инициативы. По словам Зеленского, одновременно важно работать в рамках нашей гуманитарной инициативы Зерно из Украины.

Сейчас смотрят

В частности, в рамках этой инициативы государству удалось привлечь более $200 млн и отправить 140 тыс. тонн украинского зерна в Европу, Кению. Эфиопию, Сомали.

Гутерриш отметил, что Черноморская зерновая инициатива обеспечила экспорт 23 млн тонн зерна и снижение цены на продовольствие в мире.

Читайте
Генштаб: оккупанты конфискуют зерно у людей в Запорожской области

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка