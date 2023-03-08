Генсек ООН поддержал продолжение Черноморской зерновой инициативы после 18 марта — Зеленский

Март, 08 в 17:27

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался за продолжение Черноморской зерновой инициативы после 18 марта, когда срок предыдущей договоренности подходит к концу.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве 8 марта после встречи с генсеком ООН.

— Продолжение Черноморской зерновой инициативы после 18 марта критически необходимо для всего мира, — сказал глава государства.

Его мнение полностью поддержал генсек ООН, поэтому отметил важность продолжения инициативы. По словам Зеленского, одновременно важно работать в рамках нашей гуманитарной инициативы Зерно из Украины.

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В частности, в рамках этой инициативы государству удалось привлечь более $200 млн и отправить 140 тыс. тонн украинского зерна в Европу, Кению. Эфиопию, Сомали.

Гутерриш отметил, что Черноморская зерновая инициатива обеспечила экспорт 23 млн тонн зерна и снижение цены на продовольствие в мире.