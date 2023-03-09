Март, 08 в 23:09

В Тбилиси второй день продолжаются протесты из-за пророссийского законопроекта об “иноагентах”.

Об этом пишут местные медиа, которые публикуют видео с протестов.

На протесты пришли тысячи грузин, которые держали в руках транспаранты с призывами отменить принятый в первом чтении законопроект. Кроме того, многие митингующие держат флаги Украины и Евросоюза и транспаранты с антироссийскими лозунгами или рисунками.

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В Батуми, например, под вечер 8 марта протестующие пели гимн Украины.

Со стороны протестующих звучат требования к правительству Грузии уйти в отставку.

Перед этим, 8 марта, лидер оппозиционной партии Стратегия Агмашенебели Гиоргий Вашадзе выдвинул ультиматум правительству и парламенту с требованием отозвать проект закона об иностранных агентах и освободить всех задержанных накануне участников акции протеста.

Из-за невыполнения требований властями протестующие направились к зданию парламента, где произошли основные столкновения с правоохранителями.

Ситуация у здания парламента Грузии обострилась после того, как группа молодых людей попыталась сломать железные ворота здания парламента, за которыми находятся сотни полицейских и спецназовцев.

Грузинские правоохранители начали применять водомет, что отогнало часть протестующих от ворот, а спецназовцы вышли за периметр здания.

Впоследствии в сети появились видео, как полиция Грузии открыла стрельбу в направлении протестующих, хотя и стреляли в воздух. Также правоохранители начали задерживать участников акции.

Сообщается, что среди протестующих есть пострадавшие. Канал Грузия24 сообщил о первом пулевом ранении у одного из протестующих.

По состоянию на вечер 22:00 8 марта полиция и спецназовцы вытеснили митингующих с территории перед зданием парламента Грузии, но на проспекте Руставели и прилегающих улицах все еще остаются протестующие, некоторые из которых забрасывают полицейских камнями, бутылками и другими предметами.

Со стороны полиции и дальше применяются такие средства, как водометы и слезоточивый газ. Часть людей ушла из-под здания парламента, поскольку им сложно находиться там из-за концентрации слезоточивого газа.

Во время возникших беспорядков митингующие перевернули и разбили машину патрульной полиции. Неизвестно, были ли в этот момент в машине сотрудники полиции.

МВД пока не сообщило о количестве пострадавших с обеих сторон и количестве задержанных.

Многие протестующие в Тбилиси сооружают баррикады из скамеек и имеющихся под руками средств.

Как пишет Paper Kartuli, участники протестов пытаются вернуться по проспекту Руставели к зданию парламента. Силовики снова применяют слезоточивый газ.

Телеканал Rustavi 2 сообщает, что в соцсетях распространили видео, на котором представители оппозиции, среди которых Акия Барбакадзе (лидер движения За свободу — Единый фронт сопротивления), обсуждают возможный захват парламента.

— Если люди пришли, мы получили легитимность захвата здания… Люди не остановятся, не войдя в здание, здесь нет вариантов, — говорится на видео.

Напомним, накануне тысячи людей собрались у здания парламента, протестуя против принятия в первом чтении законопроекта об иностранных агентах. Полиция после многократных предупреждений приняла меры для разгона акции. Было задержано более 60 участников акции.