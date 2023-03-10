Великобритания и Франция будут совместно тренировать украинских морпехов
Во время встречи премьер-министра Великобритании Риши Сунака с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже стороны договорились совместно провести подготовку украинских морских пехотинцев.
Об этом французский и британский лидеры заявили на пресс-конференции.
Макрон говорит, что Франция и Великобритания делают все возможное, чтобы не распространить войну России против Украины на другие части мира.
— Мы приняли решение о конкретных совместных действиях по подготовке украинских военных и высокотехнологичных сегментов, — сказал он.
Риши Сунак добавил, что официальные Лондон и Париж работают над тем, чтобы президент России Владимир Путин никогда больше не смог использовать энергетику, как оружие.
— Мы договорились обучать украинских морских пехотинцев, помогая Украине получить решающее преимущество на поле боя и выиграть эту войну, — сказал британский лидер.
Кроме того, лидеры Британии и Франции согласовали сотрудничество в разработке высокоточного ударного оружия для борьбы с российской угрозой.