Март, 10 в 19:09

Во время встречи премьер-министра Великобритании Риши Сунака с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже стороны договорились совместно провести подготовку украинских морских пехотинцев.

Об этом французский и британский лидеры заявили на пресс-конференции.

Макрон говорит, что Франция и Великобритания делают все возможное, чтобы не распространить войну России против Украины на другие части мира.

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— Мы приняли решение о конкретных совместных действиях по подготовке украинских военных и высокотехнологичных сегментов, — сказал он.

Риши Сунак добавил, что официальные Лондон и Париж работают над тем, чтобы президент России Владимир Путин никогда больше не смог использовать энергетику, как оружие.

— Мы договорились обучать украинских морских пехотинцев, помогая Украине получить решающее преимущество на поле боя и выиграть эту войну, — сказал британский лидер.

Кроме того, лидеры Британии и Франции согласовали сотрудничество в разработке высокоточного ударного оружия для борьбы с российской угрозой.