Франция и Британия хотят договориться о создании высокоточного ударного оружия для Украины – СМИ

Март, 10 в 13:26

10 марта, на первом за пять лет саммите Великобритании и Франции, Риши Сунак встретится с Эммануэлем Макроном и обсудит ряд вопросов, в частности страны планируют договориться о разработке высокоточного ударного оружия.

Об этом сообщает издание Sky News.

– Ожидается, что сегодня Риши Сунак и Эммануэль Макрон подпишут соглашение о сотрудничестве Великобритании и Франции в разработке высокоточного ударного оружия для борьбы с российской агрессией, – говорится в сообщении.

Эти две страны также намерены договориться о более тесном сотрудничестве по обучению украинских морских пехотинцев и поставках оружия Киеву.

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По словам Риши Сунака, Запад столкнулся с беспрецедентными угрозами, а он и Макрон хотели укрепить НАТО, чтобы оборонный альянс был готов принять вызовы будущего.

Как пишет издание, во время переговоров в Елисейском дворце Сунак и Макрон признают Россию самой большой угрозой как европейской, так и глобальной безопасности.