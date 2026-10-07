В ночь на 7 октября во время российского удара по Киеву обломки ракеты упали на территорию киностудии имени Довженко в Шевченковском районе.

О повреждениях сообщили представители киностудии имени Довженко и Министерство культуры Украины.

Киностудия Довженко пострадала во время атаки на Киев

Обломки российской ракеты пробили крыши шестого и седьмого съемочных павильонов. На месте возник пожар, который уже потушили. Люди в результате атаки не пострадали. Сейчас специалисты осматривают поврежденные здания и оценивают нанесенный ущерб.

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— Россия в очередной раз атакует украинскую культуру и наше кинематографическое наследие. Киностудия Довженко уже подвергалась серьезным разрушениям в результате российских ударов, и сегодня враг снова повредил ее павильоны. Это место, где создавали украинское кино, работали поколения наших творцов и хранится важная часть истории украинского кинематографа, — отметила вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике — министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Напомним, что киностудия Довженко уже попадала под российский удар 2 и 15 июня 2026 года.

Тогда два ракетных попадания повредили 18 зданий, инженерные сети и объекты культурного наследия на территории киностудии.

Среди поврежденных объектов были Главный съемочный павильон 1927–1928 годов, административный и лабораторный корпуса, Щорсовский корпус — Музей кинофабрики, служебные корпуса, цеха комбинированных съемок, столовая, электростанция, фильмотека, общежитие и другие постройки.

Часть из них имеет статус памятников истории науки и техники национального и местного значения.

Самые большие потери киностудия тогда понесла из-за прямого попадания в костюмный цех, где хранилась одна из крупнейших в Украине коллекций сценических и кинематографических нарядов.

После июньских атак на территории киностудии начали первоочередные аварийно-восстановительные работы. Они должны были защитить поврежденные помещения от дальнейшего разрушения и создать условия для возобновления производственной деятельности.

По данным Минкульта, по состоянию на конец сентября 2026 года в результате российской агрессии пострадал 2 161 объект культурного наследия и 2 665 учреждений культуры.

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