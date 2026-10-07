Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение войны России против Украины близится, хотя внешне это может быть незаметно обществу. По его словам, процесс урегулирования оказался сложнее, чем ожидалось, однако работа над этим продолжается.

Об этом глава Белого дома сказал во время выступления на церемонии объявления строительства новой верфи компании Anduril в Балтиморе.

Заявление Трампа о завершении войны РФ против Украины

Во время своего выступления Трамп подчеркнул, что у администрации Белого дома уже есть успешный опыт в разрешении международных конфликтов.

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Президент США убежден, что война в Украине также будет прекращена в ближайшее время.

— Мы еще не завершили войну России и Украины. Я работаю над этим. Я думал, что она будет для меня самой легкой, но мы завершили восемь войн. И это тоже произойдет достаточно скоро. В этой войне погибают многие люди. Хотя в это трудно поверить и так не кажется, но мы на самом деле приближаемся, — заявил президент США.

Вспышка легочной чумы в России и реакция США

Кроме этого, Трамп заявил о планах провести разговор с российским диктатором Владимиром Путиным о возможной вспышке легочной чумы в российском Иркутске. По словам американского президента, он состоится очень скоро.

Недавно стало известно, что Посольство США в России призвало американских граждан, находящихся в Иркутской области, избегать медицинских учреждений из-за зафиксированных случаев заболевания легочной чумой.

Американская дипломатическая миссия следит за ситуацией в регионе после сообщений о летальном случае, вызванном этой опасной инфекцией, сообщается на официальном сайте Посольства США в РФ.

В посольстве отметили, что им известно о публикациях в прессе относительно подозрения на легочную чуму в Иркутской области, которая привела к смерти человека, а также о введении карантинных мер и закрытии больниц.

Там подчеркнули, что возможности правительства США оказывать помощь своим гражданам в России существенно ограничены, особенно за пределами Москвы. Кроме того, на сотрудников американского правительства могут распространяться дополнительные ограничения относительно передвижения по регионам из соображений безопасности и здравоохранения.

Европейская комиссия очень внимательно отслеживает информацию о вероятной вспышке легочной чумы в Сибири после инцидента в научно-исследовательском институте России. В случае необходимости Европейский Союз готов координировать действия по реагированию между государствами-членами.

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