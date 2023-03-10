Март, 10 в 9:50

Страны должны объединиться в противостоянии видению мира президента РФ Владимира Путина, в котором автократы решают, какие государства можно уничтожить.

Об этом министр обороны США Ллойд Остин отметил во время совместной пресс-конференции с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом.

Глава Пентагона отмечает: страны мира должны срочно помочь Украине в ее борьбе за свободу.

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– Израиль оказывает необходимую гуманитарную поддержку Украине. Кроме того, я благодарен Израилю за участие в контактной группе по вопросам обороны Украины, которую я созываю. Однако мы призываем всех наших союзников и партнеров активизироваться в этот переломный момент истории, – отметил Ллойд Остин.

Министр обороны США отметил, что действия Ирана, направленные на дестабилизацию, теперь представляют угрозу не только Израилю, но и миру.

– Мы особенно обеспокоены стратегическим партнерством Ирана и России, которое углубилось в течение последнего года, – добавил глава Пентагона.

Результатом этого сотрудничества является применение Россией для обстрелов Украины иранских беспилотников.

Россия же, отмечает Ллойд Остин, в обмен на поддержку предлагает Ирану беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в частности, в поставках ракет и средств противовоздушной обороны.

– Иран получает важный боевой опыт в Украине, который впоследствии использует на Ближнем Востоке. Все это напоминает нам, насколько высоки ставки жестокой и неспровоцированной войны, которую Россия ведет против Украины, – предупредил об угрозах министр обороны США.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 380-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: U.S. Department of Defense