Нельзя позволить Путину решать, какие страны уничтожать – Остин министру Израиля
Страны должны объединиться в противостоянии видению мира президента РФ Владимира Путина, в котором автократы решают, какие государства можно уничтожить.
Об этом министр обороны США Ллойд Остин отметил во время совместной пресс-конференции с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом.
Глава Пентагона отмечает: страны мира должны срочно помочь Украине в ее борьбе за свободу.
– Израиль оказывает необходимую гуманитарную поддержку Украине. Кроме того, я благодарен Израилю за участие в контактной группе по вопросам обороны Украины, которую я созываю.
Однако мы призываем всех наших союзников и партнеров активизироваться в этот переломный момент истории, – отметил Ллойд Остин.
Министр обороны США отметил, что действия Ирана, направленные на дестабилизацию, теперь представляют угрозу не только Израилю, но и миру.
– Мы особенно обеспокоены стратегическим партнерством Ирана и России, которое углубилось в течение последнего года, – добавил глава Пентагона.
Результатом этого сотрудничества является применение Россией для обстрелов Украины иранских беспилотников.
Россия же, отмечает Ллойд Остин, в обмен на поддержку предлагает Ирану беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в частности, в поставках ракет и средств противовоздушной обороны.
– Иран получает важный боевой опыт в Украине, который впоследствии использует на Ближнем Востоке.
Все это напоминает нам, насколько высоки ставки жестокой и неспровоцированной войны, которую Россия ведет против Украины, – предупредил об угрозах министр обороны США.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 380-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: U.S. Department of Defense