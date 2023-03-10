ЕС почти исчерпал возможности для новых санкций против России — Боррель

Март, 10 в 15:55

Евросоюз почти исчерпал санкционный потенциал в отношении России, однако теперь может сосредоточиться на военной поддержке Украины.

Такое мнение в интервью Euractiv высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

— С точки зрения санкций больше нечего делать, но мы можем продолжать увеличивать финансовую и военную поддержку. Было бы странно, если бы через год после начала вторжения осталось гораздо больше вариантов. Мы действовали поэтапно, постепенно — возможно, иногда слишком постепенно, — подчеркнул дипломат.

В то же время отметил, что сейчас Украине нужны не только санкции против России.

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— Украине нужно много денег, чтобы поддерживать технику в рабочем состоянии, государство в состоянии войны имеет много финансовых потребностей — это потребует много усилий с нашей стороны, поэтому санкции и военная поддержка — это еще не все, — считает Боррель.

Ранее в МИД Украины заявили, что нельзя ослаблять санкционное давление на Россию, пока продолжается война в Украине, наоборот, ЕС должен как можно быстрее начать подготовку 11-го пакета.

Там напомнили, что в 10-й пакет, принятый 24 февраля 2023 года, не вошел ряд важных элементов, на которых настаивала Украина: ядерная энергетика, в частности ограничение деятельности Росатома, ІТ-технологии, продажа бриллиантов и морская логистика.

Источник: Euractiv