Март, 11 в 13:07

Евросоюз будет призывать третьи страны, где в последнее время происходит всплеск импорта передовых технологий и других товаров из ЕС, усилить мониторинг торговли. Речь идет о товарах, которые РФ может использовать в войне против Украины.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Экспорт полупроводников, интегральных схем и других технологий из Евросоюза и стран G7 (Большой семерки) в РФ существенно сократился после введения санкций и экспортного контроля.

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В то же время наблюдается резкий рост поставок таких товаров из ЕС и государств G7 в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, а также в другие государства Восточной Европы и Центральной Азии. Эти страны, в свою очередь, существенно нарастили экспорт в РФ.

Евросоюз и его союзники в последнее время уделяют все большее внимание устранению любых лазеек и предотвращению обхода санкций против РФ.

Так, США усилили давление на Турцию и ОАЭ, чтобы эти страны ограничили торговые потоки в РФ. В этом месяце Турция резко прекратила транзит санкционных товаров в Россию. Однако один из источников сообщил Bloomberg об опасениях, что товары, проданные на турецкий рынок, в конце концов могут быть реэкспортированы.

По данным источников, цель запроса в третьи страны об усиленном мониторинге – определить, попадают ли подсанкционные товары в РФ. Запрос Евросоюза будет включать в себя усиленное отслеживание и сбор информации о торговых потоках. Речь идет о сотнях товаров и технологий, которые подпадают под санкции и могут использоваться Россией в военных целях.

Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи в Вашингтоне объявили об углублении работы по соблюдению санкций и экспортному контролю. США и Евросоюз стремятся “закрыть доступ РФ ко всем ресурсам, которые могут поддерживать ее военную машину”.

– В рамках этого мы вместе предпринимаем новые шаги, чтобы нацелиться на дополнительных субъектов из третьих стран по всему миру и подорвать поддержку войны России из любого уголка мира, – отметили лидеры.

Недавно СМИ сообщали, что страны Запада призывают Объединенные Арабские Эмираты прекратить экспорт критически важных товаров в Россию, компоненты которых агрессор может использовать в военных целях.