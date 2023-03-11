Март, 11 в 1:13

Турция резко прекратила транзит санкционных товаров в Россию, поскольку Европейский Союз и США оказывают давление на союзников, требуя поддержать меры, введенные в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, правительство распорядилось прекратить транзит таких товаров через Турцию с 1 марта в соответствии с санкциями.

— Система оформления грузов в Турции просто перестала работать, — сказала для Bloomberg Екатерина Лазуткина, совладелица Vendor Cargo, московской компании по доставке грузов “от двери до двери”, таможенному оформлению и общим грузоперевозкам, которая работает через Турцию.

По ее словам, таможенная система теперь блокирует товары, предназначенные для России.

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За последний год Турция стала одним из убежищ для российского богатства и центром поиска товаров, чему способствовали личные отношения между Путиным и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Экспорт Турции в Россию вырос до $9,3 млрд в 2022 году с $5,8 млрд годом ранее, что иллюстрирует трудности, с которыми столкнулись США и ЕС в создании единого фронта против Путина.

Позиция Турции связана с расширением санкций ЕС против России, сказал Мустафа Бояджиоглу, главный исполнительный директор базирующейся в Стамбуле таможенной брокерской компании Subasi, подтвердив факт блокировки.

Он добавил, что не было ни официального объявления, ни переходного периода, что вызвало замешательство среди компаний.

— Мы слышали, что решением может быть отправка продукции сначала в страны, на которые не распространяются санкции, например, в страны Центральной Азии… Не должно быть проблем с продукцией, которая сначала была импортирована в Турцию, а затем отправлена в Россию, но мы даже не уверены в этом, поскольку ограничения, похоже, зависят от происхождения, — сказал Бояджиоглу по телефону.

При этом российские грузоотправители все еще надеются, что ситуация нормализуется, сказала Bloomberg по телефону Валерия Савенкова, коммерческий директор московской компании Transasia Logistics, которая осуществляет перевозки из Турции.