Столкновения с полицией и 54 задержанных. В Кишиневе продолжаются пророссийские митинги

Март, 12 в 16:45

12 марта в Кишиневе (Молдова) произошли столкновения между митингующими и полицией. 54 протестующих задержала полиция.

Об этом сообщает издание Newsmaker.

Как пишет издание, протест устроили известные в стране сторонники России — партия Шор.

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Люди, преимущественно пенсионного возраста, взяли с собой плакаты с критикой действующей власти и православные иконы.

Между выступлениями отдельных лиц с импровизированной сцены толпа выкрикивает: Нет диктатуре.

– Участники акции требуют, чтобы власть оплатила счета граждан, которые выросли. Колонна протестующих пройдет от медицинского университета по проспекту Штефана чел Маре к зданию парламента, — пишет издание.

После того как две колонны протестующих встретились возле парламента и решили пройти дальше по проспекту Штефана чел Маре. Полиция не пропустила их, потому что организаторы не заявляли об этом заранее. Произошли столкновения.

Позже депутат от партии Шор Марина Таубер обвинила главу полиции Виорела Чернеуцяну в том, что он якобы ударил ее во время протеста. Политик пригрозила, что подаст жалобу в правоохранительные органы. В полиции пока не прокомментировали заявления Таубер.

– Я хочу официально заявить, что глава полиции Виорел Чернеуцяну ударил меня, депутата парламента. Я прошу прессу предоставить нам видеозапись. В понедельник мы подадим жалобу, чтобы этот бандит и слуга Санду ответил за это перед законом и оказался в тюрьме, — заявила Таубер, выступая перед толпой протестующих.

В полиции пока не прокомментировали заявление депутата. Правоохранители призвали протестующих соблюдать закон и не пытаться помешать полиции.

– Люди не подчиняются требованиям полиции и ведут себя агрессивно, — рассказали в полиции.

Во время протестов полиция Молдовы задержала 54 протестующих, из них 21 – несовершеннолетние.

Правоохранители отметили, что задержанные вели себя подозрительно и при них обнаружили запрещенные предметы, в частности ножи.

У двух из задержанных обнаружили запрещенные предметы, в частности газовые баллончики и кастеты.

Накануне полиция Молдовы сообщала, что 12 марта во время протестов планируется организация акций дестабилизации и массовых беспорядков.

Фото: Newsmaker.