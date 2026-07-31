Легендарный футболист и капитан Милана Франко Барези умер в возрасте 66 лет.

О его смерти сообщил ФК Милан в социальных сетях и на официальном сайте.

Умер Франко Барези

– Вся славная история Милана склоняет голову в трауре по поводу ухода в вечность Франко Барези. Его пример и душевная глубина отныне навсегда, как и его легендарный номер 6, являются неотъемлемой и фундаментальной частью ДНК и пути всего клуба, – говорится в сообщении россонери.

В клубе выразили соболезнования семье Франко Барези, заявив, что каждый болельщик россонери воспринимает эту утрату как свою собственную.

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В августе 2025 года Барези перенес операцию по удалению новообразования в легких, а его последнее появление на публике состоялось в феврале на стадионе Сан-Сиро во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

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Барези провел всю свою 20-летнюю игровую карьеру в Милане с 1977 года вплоть до завершения карьеры в 1997 году. В составе россонери он выиграл шесть титулов Серии А и три Кубка Европы/Лиги чемпионов.

Барези, которого считают одним из величайших защитников в истории футбола, был капитаном Милана на протяжении 15 сезонов, сыграв 719 матчей и забив 33 гола.

Он 81 раз выходил на поле в составе сборной Италии и входил в состав команды, выигравшей чемпионат мира 1982 года. Он сыграл в финале 1994 года, в котором Италия уступила Бразилии.

В 2020 году Барези стал почетным вице-президентом Милана, а через четыре года клуб вывел из обращения его футболку с номером 6.

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