Польща оприлюднить документи про корупційний вплив РФ на євродепутатів

Березень, 12 в 16:39

Уряд Польщі планує оприлюднити документи про російські впливи на євродепутатів.

Про це в інтерв’ю порталу i.pl заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

У грудні 2022 року у Європарламенті розгорівся корупційний скандал. Такі країни, як Катар і Марокко, намагалися вплинути на економічні та політичні рішення ЄП за допомогою хабарів.

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Колишній депутат Європарламенту італієць П’єр Антоніо Панцері, один з ключових фігурантів справи про корупцію, пішов на співпрацю з бельгійським правосуддям у розслідуванні в обмін на пом’якшення вироку.

Як повідомив Моравецький, міністр внутрішніх справ Польщі покаже документи, пов’язані з цією справою.

– Сьогодні ми вже знаємо, що в корупції депутатів Європарламенту були і російські сліди. Наш міністр внутрішніх справ незабаром покаже документи, що стосуються впливу російських служб, які корумпували депутатів Європарламенту, – сказав він.

За словами Моравецького, інформація стосується кількох євродепутатів, “але не з Польщі”.

Він додав, що дуже багато людей несвідомо піддаються російській пропаганді, як у випадку з питанням про сенс захисту кордону.

– Білоруський напад на польський кордон через штучно спровоковану міграцію був прелюдією до російської агресії проти України. Це була спроба підірвати згуртованість Європейського Союзу, а також спроба дестабілізувати Польщу, щоб, коли Росія нападе на Україну, ми більше не змогли приймати українських біженців. Ця спроба провалилася, але, на жаль, з боку опозиції все ще є публіцисти і політичні активісти, які цього не розуміють, – сказав прем’єр-міністр.