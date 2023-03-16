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Кремль заранее согласовал атаку против беспилотника США — NBS

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
Як російський Су-27 міг збити дрон MQ-9 Reaper

Высшее руководство Кремля одобрило агрессивные действия российских военных истребителей СУ-27 против американского военного беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех официальных лиц США, знакомых с разведданными.

Российские самолеты сбросили реактивное топливо на дрон, что является беспрецедентным действием. Разведка предполагает, что намерением россиян было сбить MQ-9 с курса или выключить его возможности наблюдения.

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— Это было намерение российского руководства быть агрессивным в перехвате, — отметил один из чиновников.

Один из чиновников сказал, что не получил признаков того, что приказ был выдан Путиным. Другие официальные лица отказались предоставить детали, озвучив только что решение принималось на “самом высоком уровне”.

Ранее стало известно, что россияне уже добрались до места, где упал MQ-9 Reaper.

Они активно ищут обломки с помощью кораблей и самолетов, но США не видят никаких признаков того, что им удалось их найти. Большая часть обломков затонула в Черном море.

По словам трех американских чиновников, США вряд ли будут пытаться восстановить остатки разбитого беспилотника.

Напомним, что 14 марта над Черным морем американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper столкнулся с российским истребителем Су-27.

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