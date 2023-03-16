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Как истребитель Су-27 атаковал американский дрон MQ-9 Reaper: кадры ВВС США

Валентина Летяк, редактор ленты
Як Су-27 атакував MQ-9 Reaper

Европейское командование Вооруженных сил США обнародовало видеозапись столкновения американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper с российским истребителем Су-27 над Черным морем во вторник, 14 марта.

На нем только ключевые моменты столкновения в воздухе, которое длилось до 40 минут.

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Камера дрона зафиксировала приближение самолета, который сбросил топливо на винт MQ-9 и ударил его. В другой части видеозаписи истребитель делает еще один пролет и снова сбрасывает топливо.

Запись прерывается, когда российский Су-27 сталкивается с MQ-9 Reaper, повреждая пропеллер, из-за чего американские военные были вынуждены сбить БПЛА.

По словам двух американских чиновников, операторы дистанционно стерли чувствительное программное обеспечение беспилотника, уменьшив риск попадания секретных материалов в руки врага перед тем, как он упал в Черное море.

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Фото: скрин видео

Источник: CNN
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