Как истребитель Су-27 атаковал американский дрон MQ-9 Reaper: кадры ВВС США
Европейское командование Вооруженных сил США обнародовало видеозапись столкновения американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper с российским истребителем Су-27 над Черным морем во вторник, 14 марта.
На нем только ключевые моменты столкновения в воздухе, которое длилось до 40 минут.
Камера дрона зафиксировала приближение самолета, который сбросил топливо на винт MQ-9 и ударил его. В другой части видеозаписи истребитель делает еще один пролет и снова сбрасывает топливо.
Запись прерывается, когда российский Су-27 сталкивается с MQ-9 Reaper, повреждая пропеллер, из-за чего американские военные были вынуждены сбить БПЛА.
По словам двух американских чиновников, операторы дистанционно стерли чувствительное программное обеспечение беспилотника, уменьшив риск попадания секретных материалов в руки врага перед тем, как он упал в Черное море.
Фото: скрин видео