Не хватает оружия: в артиллерийских подразделениях РФ ввели лимиты на использование боеприпасов

Март, 18 в 18:09

В артиллерийских подразделениях армии России уже введены лимиты на использование боеприпасов из-за недостатка вооружения.

Об этом в эфире национального информационного телемарафона Единые новости заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

— Арсеналы опустошены. И здесь еще надо отметить нашу артиллерию, которая постоянно уничтожает склады боеприпасов. Это касается не только Бердянска, а и Мариуполя, где враг создал такой хаб боеприпасов, — отметил он.

Дмитрашковский добавил, что сегодня у российских оккупантов встал вопрос о перемещении указанных складов с оружием и топливом, поскольку украинская артиллерия уже может нанести удары по вооружению РФ.

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— Россия будет испытывать этот голод артиллерийских боеприпасов. Террорист Игорь Гиркин заявил, что для России вопросом №1 является порох, которого сейчас катастрофически не хватает. Будем надеяться, что у них всего не будет хватать в ближайшее время, — добавил Дмитрашковский.

В то же время участились авиаудары россиян. По его словам, враг активно начал применять армейскую и штурмовую авиацию, нанося удары по позициям украинских военных и мирного населения.