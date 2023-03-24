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Стычки, поджоги, задержания: во Франции более миллиона человек протестовали против пенсионной реформы

Юлия Соколова, редактор ленты
Протести у Франції
Фото: Getty Images

В четверг, 23 марта, по всей Франции вспыхнули масштабные протесты против принятия пенсионной реформы. Они сопровождались столкновениями с правоохранителями, актами вандализма и поджогами.

Об этом, в частности, сообщают телеканал BFM TV и Международное французское радио (RFI).

Согласно данным профсоюза CGT, на демонстрации вышли около 3,5 млн человек, что эквивалентно количеству участником протестов 7 марта, которые были рекордными по массовости.

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В то же время в Министерстве внутренних дел Франции сообщили о 1,089 млн человек, вышедших на улицы по всей стране (в более чем 300 городах). Для сравнения: на предыдущие акции протеста 15 марта вышли от 480 тыс. человек (по данным полиции) до 1,7 млн (по данным CGT).

По информации профсоюза, накануне только в парижском шествии приняли участие 800 тыс. человек. В полиции же сообщили о 119 тыс. демонстрантах в Париже.

В Бордо полиция насчитала 18 200 демонстрантов, профсоюзы – 110 тыс.

Общенациональные протесты нарушили железнодорожное и авиасообщение в стране.

На демонстрациях кое-где произошли беспорядки и столкновения с правоохранителями. Например, в Париже протестующие подожгли груды мусора. Несколько сотен радикально настроенных людей, одетых в черное, разбивали витрины магазинов, банков, устраивали беспорядок на улице, разбили McDonald’s, бросали в полицейских бутылки, петарды и камни.

Правоохранители, в свою очередь, применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки. Небольшие группы демонстрантов продолжали столкновение с полицией в Париже до поздней ночи.

Стычки также произошли в Нанте и Ренне: полиция там применила слезоточивый газ и водометы. Довольно сильное напряжение наблюдалось в Тулузе, Лилле, Бордо и Дижоне. Так, протестующие подожгли главный вход в мэрию Бордо.

По данным министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, в стране задержали 457 протестующих, а 441 правоохранитель получил ранения во время жестких столкновений. На улицах Парижа было зафиксировано 903 поджога.

Десятки протестующих получили ранения, в том числе женщина, потерявшая палец в нормандском городе Руан.

Дарманен обвинил в насилии “головорезов”, прибывших в столицу Франции, “чтобы напасть на полицейских и общественные здания”.

Следующие общенациональные забастовки и протесты планируются на 28 марта. Как раз в тот период во Франции с визитом будет находиться король Великобритании Чарльз ІІІ.

Профсоюзы опасаются, что протесты могут ужесточиться, если правительство не прислушается к требованиям демонстрантов из-за пенсионной реформы.
Правительство Франции недавно воспользовалось статьей Конституции страны, позволяющей запустить пенсионную реформу без голосования в парламенте. Эта реформа была одним из предвыборных обещаний президента Эммануэля Макрона. Она предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Профсоюзы считают пенсионную реформу несправедливой и призывают провести референдум по этому вопросу.

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Источник: RFI, канал BFM TV

Источник: Deutsche Welle
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