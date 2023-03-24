Стычки, поджоги, задержания: во Франции более миллиона человек протестовали против пенсионной реформы
В четверг, 23 марта, по всей Франции вспыхнули масштабные протесты против принятия пенсионной реформы. Они сопровождались столкновениями с правоохранителями, актами вандализма и поджогами.
Об этом, в частности, сообщают телеканал BFM TV и Международное французское радио (RFI).
Согласно данным профсоюза CGT, на демонстрации вышли около 3,5 млн человек, что эквивалентно количеству участником протестов 7 марта, которые были рекордными по массовости.
Retraites: une semaine après le 49.3, une mobilisation en forte hausse en Francehttps://t.co/zk7P0gRSaR pic.twitter.com/UqNUcascQn
— BFMTV (@BFMTV) March 23, 2023
В то же время в Министерстве внутренних дел Франции сообщили о 1,089 млн человек, вышедших на улицы по всей стране (в более чем 300 городах). Для сравнения: на предыдущие акции протеста 15 марта вышли от 480 тыс. человек (по данным полиции) до 1,7 млн (по данным CGT).
По информации профсоюза, накануне только в парижском шествии приняли участие 800 тыс. человек. В полиции же сообщили о 119 тыс. демонстрантах в Париже.
Paris: des fortes tensions en cours dans le quartier de la Bastille pic.twitter.com/PywiY5OTE1
— BFMTV (@BFMTV) March 23, 2023
Retraites: 1,09 million de manifestants dans toute la France selon l’Intérieur, 3,5 millions selon la CGT pic.twitter.com/1gP38ClFM9
— BFMTV (@BFMTV) March 23, 2023
В Бордо полиция насчитала 18 200 демонстрантов, профсоюзы – 110 тыс.
Общенациональные протесты нарушили железнодорожное и авиасообщение в стране.
Lycées bloqués, barrages routiers, mobilisation en hausse, heurts
Retour en images sur cette 9ème journée de mobilisation⤵ pic.twitter.com/MgW9h9nUWc
— BFMTV (@BFMTV) March 23, 2023
На демонстрациях кое-где произошли беспорядки и столкновения с правоохранителями. Например, в Париже протестующие подожгли груды мусора. Несколько сотен радикально настроенных людей, одетых в черное, разбивали витрины магазинов, банков, устраивали беспорядок на улице, разбили McDonald’s, бросали в полицейских бутылки, петарды и камни.
Правоохранители, в свою очередь, применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки. Небольшие группы демонстрантов продолжали столкновение с полицией в Париже до поздней ночи.
???? EN DIRECT
Retraites: au moins 103 interpellations à Parishttps://t.co/U6YwntoHEh pic.twitter.com/CzFgac37F6
— BFMTV (@BFMTV) March 23, 2023
Стычки также произошли в Нанте и Ренне: полиция там применила слезоточивый газ и водометы. Довольно сильное напряжение наблюдалось в Тулузе, Лилле, Бордо и Дижоне. Так, протестующие подожгли главный вход в мэрию Бордо.
Bordeaux: la porte de la mairie incendiée après les manifestations contre la réforme des retraites pic.twitter.com/bogjTNtC1z
— BFMTV (@BFMTV) March 23, 2023
La porte de la mairie de Bordeaux incendiée par des manifestants pic.twitter.com/3y54I5EuGQ
— BFMTV (@BFMTV) March 23, 2023
По данным министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, в стране задержали 457 протестующих, а 441 правоохранитель получил ранения во время жестких столкновений. На улицах Парижа было зафиксировано 903 поджога.
Десятки протестующих получили ранения, в том числе женщина, потерявшая палец в нормандском городе Руан.
Дарманен обвинил в насилии “головорезов”, прибывших в столицу Франции, “чтобы напасть на полицейских и общественные здания”.
Des tensions dans la manifestation parisienne entre des casseurs et les forces de l’ordre pic.twitter.com/zg52mMz3LJ
— BFMTV (@BFMTV) March 23, 2023
Paris: situation à nouveau tendue dans le quartier de l’Opéra pic.twitter.com/akr4pzvE1c
— BFMTV (@BFMTV) March 23, 2023
Paris: 140 départs de feux selon la police en marge de la manifestation, un immeuble évacué pic.twitter.com/breAtPfK6N
— BFMTV (@BFMTV) March 24, 2023
Следующие общенациональные забастовки и протесты планируются на 28 марта. Как раз в тот период во Франции с визитом будет находиться король Великобритании Чарльз ІІІ.
Профсоюзы опасаются, что протесты могут ужесточиться, если правительство не прислушается к требованиям демонстрантов из-за пенсионной реформы.
Правительство Франции недавно воспользовалось статьей Конституции страны, позволяющей запустить пенсионную реформу без голосования в парламенте. Эта реформа была одним из предвыборных обещаний президента Эммануэля Макрона. Она предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.
Профсоюзы считают пенсионную реформу несправедливой и призывают провести референдум по этому вопросу.
Источник: RFI, канал BFM TV