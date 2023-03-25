Американские истребители атаковали иранские военные объекты в Сирии
Вчера вечером Вооруженные силы США нанесли серию авиаударов по иранским военным объектам в Сирии.
Об этом сообщает израильский новостной телеканал i24NEWS.
Как заявил президент США Джо Байден, вчера поддерживаемая Ираном группировка боевиков использовала дрон для нанесения удара по одному из американских объектов в Сирии, в результате чего пострадали несколько американцев.
Один из граждан США погиб.
Именно поэтому Байден отдал приказ нанести ответный удар.
Проиранские силы в Сирии предупреждают, что у них “длинная рука” и они могут ответить на дальнейшие удары по их позициям.
В заявлении, подписанном Иранским консультативным комитетом в Сирии, говорится, что в результате ударов погибли и были ранены несколько бойцов.
— У нас есть возможность ответить, если наши центры и силы в Сирии станут мишенью, — говорится в заявлении.
Американский президент Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать свой народ.
Ранее глава аэрокосмических войск Революционной гвардии Ирана Амирали Гаджизаде заявил, что Иран разработал крылатую ракету с дальностью поражения 1 650 км.