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Американские истребители атаковали иранские военные объекты в Сирии

Марта Бондаренко, редактор ленты
Американские истребители атаковали иранские военные объекты в Сирии
Фото: Getty Images

Вчера вечером Вооруженные силы США нанесли серию авиаударов по иранским военным объектам в Сирии.

Об этом сообщает израильский новостной телеканал i24NEWS.

Как заявил президент США Джо Байден, вчера поддерживаемая Ираном группировка боевиков использовала дрон для нанесения удара по одному из американских объектов в Сирии, в результате чего пострадали несколько американцев.

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Один из граждан США погиб.

Именно поэтому Байден отдал приказ нанести ответный удар.

Проиранские силы в Сирии предупреждают, что у них “длинная рука” и они могут ответить на дальнейшие удары по их позициям.

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В заявлении, подписанном Иранским консультативным комитетом в Сирии, говорится, что в результате ударов погибли и были ранены несколько бойцов.

— У нас есть возможность ответить, если наши центры и силы в Сирии станут мишенью, — говорится в заявлении.

Американский президент Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать свой народ.

Ранее глава аэрокосмических войск Революционной гвардии Ирана Амирали Гаджизаде заявил, что Иран разработал крылатую ракету с дальностью поражения 1 650 км.

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