В США раскрыли детали о шпионе РФ, который хотел устроиться на работу в МУС

Март, 26 в 20:54

В Соединенных Штатах Америки обнародовали новые подробности о вероятном российском шпионе, который пытался проникнуть в Международный уголовный суд в Гааге. Он был под прикрытием фальшивой личности, данные о которой фальсифицировали в течение 10 лет.

США обнародовали обвинительное заключение против Сергея Черкасова, которого там считают элитным сотрудником военной разведки ГРУ России. Он много лет выдавал себя за гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейру.

Под прикрытием фальшивой личности Черкасов получил степень магистра в Университете Джона Хопкинса по внешней политике США и выиграл стажировку в Международном уголовном суде.

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Его задержали после прибытия в Нидерланды в апреле прошлого года, когда он предъявил фальшивый паспорт Феррейра.

Позже нидерландская разведка обнародовала его настоящее имя и некоторые подробности его истории. В Нидерландах его не арестовали, зато российского гражданина депортировали обратно в Бразилию.

В июле прошлого года его осудили там по обвинению в фальшивом получении и использовании бразильских документов на 15 лет тюремного заключения.

Его попытка проникнуть в МУС приобрела дополнительное значение после решения суда в начале этого месяца выдвинуть обвинения в военных преступлениях российскому президенту Владимиру Путину. Если бы Черкасову удалось поработать в МУС, он потенциально имел бы доступ к электронной почте суда и другой конфиденциальной информации.

После его ареста в Бразилии Россия быстро подала запрос на экстрадицию, признав, что речь идет о Сергее Черкасове. Однако РФ утверждает, что он был преступником, который убегает от обвинений в хранении наркотиков. Попытка выдать оперативников или активы по сфабрикованным уголовным обвинениям — это тактика, которую применяли российские власти ранее.

В обвинительном акте также перечислены места тайников, предложенных Черкасовым российскому куратору, где он мог оставить средства связи или сообщения. Один из них находился в безлюдной местности возле тропы в джунглях за пределами Сан-Паулу.

В акте говорится, что Черкасов путешествовал с USB-накопителем, который содержал документ, где кратко излагалась его история, созданная для прикрытия, вплоть до физических описаний дальних родственников и объяснения, почему он не любит рыбу.