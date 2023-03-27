Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Пентагон призывает Кремниевую долину присоединиться к разработке оружия — WSJ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Силіконова долина
Фото: Unsplash

Пентагон стремится привлечь стартапы Кремниевой долины к финансированию и разработке новых технологий вооружений и более гибких поставщиков, поскольку США пытаются не отставать от военного прогресса Китая.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что попытка привлечь частный капитал происходит на фоне беспокойства тем, что консолидация оборонной промышленности США привела к зависимости от нескольких крупных компаний, которые полагаются на государственное финансирование исследований, что препятствует инновациям.

Сейчас смотрят

Нынешние и бывшие чиновники Пентагона говорят, что за это время Китай вырвался вперед в некоторых ключевых технологиях, начиная от небольших дронов и заканчивая гиперзвуковыми ракетами, благодаря использованию Пекином внешних государственно-частных фондов.

По словам соучредителя Центра инноваций национальной безопасности Гордиев узел при Стэнфордском университете Стива Бланка, по некоторым оценкам, вливание капитала Пекина в технологический сектор превышает $1 трлн.

— Китай организован как Кремниевая долина, а Пентагон — как детройтский автопроизводитель. Это нечестная борьба, — сказал он.

Администрация Байдена недавно запросила $115 млн на финансирование нового подразделения Пентагона под названием Управление стратегического капитала, которое призвано привлекать больше инвестиций, в частности венчурного капитала, в компании, производящие технологии и продукты, которые считаются критически важными для военных.

Отмечается, что это последнее из ряда мероприятий Пентагона, направленных на сбор идей из-за пределов традиционного оборонного сектора.

Эти усилия совпадают с растущим интересом венчурных инвесторов к военному бизнесу, вызванным вниманием Вашингтона к Китаю и успехом таких компаний, как SpaceX Илона Маска, в привлечении заказов Пентагона.

Читайте
Байден предлагает увеличить финансирование Пентагона в 2024 году с акцентом на помощь Украине

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка