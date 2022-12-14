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Беспилотник-истребитель Bayraktar Kızılelma совершил первый полет: при чем здесь Украина

Илья Нежигай, редактор ленты
Беспилотник-истребитель Bayraktar Kızılelma совершил первый полет: при чем здесь Украина

В Турции успешно состоялся начальный этап испытаний первого беспилотного самолета Bayraktar Kızılelma (MIUS).

Об этом сообщил совладелец компании Baykar Сельчук Байрактар на своей странице в Twitter.

По его словам, для истребителя Bayraktar Kızılelma это был лишь начальный этап испытаний.

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MIUS является первым турецким беспилотным самолетом.

Истребитель способен лететь на скорости около 630 км/ч на высоте до 1 км, а продолжительность полета беспилотного аппарата составляет почти пять часов.

Сельчук Байрактар опубликовал на своей странице в Twitter видео испытаний.

Bayraktar Kızılelma станет толчком, который произведет революцию на поле боя благодаря своим возможностям посадки и взлета, особенно для кораблей с короткими взлетно-посадочными полосами, пишут обозреватели из турецкого новостного издания TRT Haber.

Также беспилотник может вести воздушный бой с агрессивными маневрами и использованием ракет “воздух-воздух”.

Как пишет украинское издание Defense Express, которое специализируется на военной технике, на беспилотнике Kızılelma установлен турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ от украинской компании Мотор Сич.

Напомним, в ноябре прошлого года Украина подписала два соглашения о поставках двигателей для производства турецкого беспилотного истребителя MIUS и тяжелого ударного беспилотника Akinci.

Ранее гендиректор Baykar Халук Байрактар сообщал, что его компания хочет заниматься производством не только ударных беспилотников Bayraktar TB2 на заводе, который планирует построить в Украине, но и беспилотными истребителями Bayraktar Kizilelma.

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Фото: Clash Report

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