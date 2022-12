В Турции успешно состоялся начальный этап испытаний первого беспилотного самолета Bayraktar Kızılelma (MIUS).

Об этом сообщил совладелец компании Baykar Сельчук Байрактар на своей странице в Twitter.

По его словам, для истребителя Bayraktar Kızılelma это был лишь начальный этап испытаний.

MIUS является первым турецким беспилотным самолетом.

Истребитель способен лететь на скорости около 630 км/ч на высоте до 1 км, а продолжительность полета беспилотного аппарата составляет почти пять часов.

Сельчук Байрактар опубликовал на своей странице в Twitter видео испытаний.

Daha fazla yerde tutamadık uçtu!

Rabbimize şükürler olsun…#KIZILELMA ✈️????????

We could not keep it anymore on the ground. It flew! Thanks to our Lord. pic.twitter.com/kfQAoKzrKz

— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 14, 2022